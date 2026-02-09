比食物殘渣更傷！水電工曝「水管終極殺手」

不少民眾在水槽清洗水果時，常會任由蔬果貼紙順著水流滑進排水孔，不過水電工提醒，這個習慣堪稱「水管殺手」，因為蔬果貼紙相當耐用，不僅不易分解，也不溶於水，一旦流入水管內部，便可能黏附在管壁上，長期累積成為垃圾堆積點，卡住油垢與食物殘渣，最終導致水管阻塞。

根據美國媒體《EatingWell》報導，賣場販售的蔬果大多會貼蔬果貼紙，小小一張黏性很強，水電工魯薩姆（Kelly Russum）表示，很多人處理蔬果時，會直接撕掉貼紙任其流入水管，這個看似無害的習慣其實「非常傷水管」，最好儘早改掉。

魯薩姆進一步解釋，蔬果貼紙並非單純的紙張，而是紙張外層覆蓋塑膠，並加上黏著聚合物製成，比一般紙類貼紙更耐用，不僅不易分解，也不溶於水，一旦流入水管，短時間內或許看不出問題，但長期累積下來，容易造成排水系統堵塞。

美國管路維修公司Roto-Rooter的水電工金（Shaylin King）也補充，蔬果貼紙不只能牢牢黏在蔬果表面，同樣也會黏附在水管內壁，單張貼紙或許影響不大，但當多張貼紙堆疊後，就會成為垃圾堆積的「起點」，進而黏住油垢與食物殘渣，最終導致水管阻塞。而特別容易卡住貼紙的地方，包括管線接頭、P型彎管及較長的水平管段。

水電工提醒，蔬果貼紙並非唯一不該沖進排水孔的東西，像是食用油、咖啡渣、蛋殼及高纖維蔬果，同樣容易附著在水管內壁，造成阻塞。

至於如何維護家中排水系統，水電工們建議，清洗蔬果前只要多花1分鐘，先將貼紙撕下來丟進垃圾桶，就能有效避免日後付出高額的維修費用；同時也可以添購水槽濾網，避免食物殘渣等雜物流入水管。

