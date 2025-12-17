比飲食、運動有效！醫揭研究：每天睡滿7小時更長壽

神經內科醫師鄭淳予指出，奧勒岡健康與科學大學團隊在《SLEEP Advances》期刊發表的最新研究顯示，充足睡眠是影響壽命的關鍵因素，重要性甚至超越飲食控制與規律運動。該研究分析全美3141個縣、橫跨2019至2025年的大規模數據，發現每晚睡眠時間不足7小時與預期壽命縮短呈現強烈關聯性。

充足睡眠是影響壽命的關鍵因素 。（示意圖／pexels）

鄭淳予在臉書粉專「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文指出，2025年12月奧勒岡健康與科學大學團隊在《SLEEP Advances》發表大型研究，分析了全美3141個縣、橫跨2019至2025年的龐大數據，更新對「長壽關鍵因素」的認知。

根據美國疾病管制署（CDC）與美國睡眠醫學學會的定義，成年人每晚建議睡眠時間為7至9小時，不論年齡皆適用此標準。研究團隊發現，睡眠不足人口比例較高的地區，當地居民的平均預期壽命明顯較短，顯示睡眠時數與壽命長短具有直接關聯。目前美國有超過三分之一的成年人每晚睡眠時間未達7小時。

研究證實睡眠不足是導致壽命縮短的第二大危險因子，僅次於抽菸。她強調，即使嚴格控制飲食、勤跑健身房，但每天只睡5、6小時的人，壽命風險仍可能比睡滿7小時者來得高。睡眠不足對壽命的負面影響，比飲食習慣、運動頻率、社交活動弱化都更為強烈。

針對常見的睡眠迷思，鄭淳予特別澄清「年紀大就不需要睡多」是錯誤觀念。她指出，年長者常見睡得比較淺、比較碎的情況，但這不代表不需要睡眠。睡眠不足會增加老年人罹患失智症、心血管疾病的風險，也容易導致跌倒、免疫力下降等問題。她強調，年紀大更要顧好睡眠，這是預防失智最便宜的方法。

鄭淳予也破解「睡少的人比較健康」的危險迷思。她表示，社會常崇尚「少睡奮鬥」的文化，甚至羨慕「短眠天才」，認為這代表身體強壯。但研究數據顯示，睡得少不僅壽命較短，慢性病發生率也會增加。鄭淳予分享門診經驗指出，許多病人在開始每晚睡滿7小時後，驚訝發現長期困擾的腦霧、頭痛症狀獲得改善，白天精神變好，情緒也更加穩定。

她建議民眾立即可做三件事改善睡眠：第一，不要再慣性犧牲睡眠，上床時間到就放下一切，因為犧牲的其實是壽命；第二，停止週末補眠的幻想，平日熬夜、週末睡到中午無法償還睡眠債，補眠難以完全補償睡眠不足對代謝、腦神經與心血管的損傷，且會打亂生理時鐘，規律睡飽比偶爾睡飽重要得多；第三，避免好睡的6大地雷，包括睡前攝取辣、甜、酒精、奶製品（乳糖不耐者），晚餐過晚、湯水過多、油膩食物，睡前過量運動，與毛小孩共眠（不適用每個人），睡前回LINE、Email、開電視手機，以及午睡過長、週末大補眠。

鄭淳予強調，睡眠是生存必需品而非奢侈品。她在門診觀察到許多頭痛、腦霧、慢性疲勞的病人，當他們終於每晚睡飽7小時，許多症狀就跟著改善。想要活得健康長壽，除了不要抽菸，就是要睡飽，並與均衡飲食、規律運動同時並進。

