比養樂多還輕的早產兒！醫療團隊搶救黃金72小時 成功讓超低體重寶寶順利長大

六個月前的亞東醫院新生兒加護病房裡，只有巴掌大、僅有600公克的小粉圓，比一瓶養樂多還輕，肺部尚未成熟，是該院照顧過最年幼的早產寶寶。歷經125天，從呼吸窘迫到脫離氧氣，體重增至3,000公克，終於出院返家。如今小粉圓已重達4,100公克、健康活潑，象徵著早產寶寶的韌性與希望。

黃金72小時搶救 跨科團隊精準守護

小粉圓僅23週便提早報到，亞東醫院立即啟動「極早產照護機制」，給予人工肺泡表面張力素並使用高頻震盪呼吸器，全力守住黃金72小時。這段期間，醫護人員需維持體溫、防止感染、補充營養、監測血氧與呼吸，每個細節都攸關生死。

亞東醫院小兒部新生兒科主任梁翔醫師說明，極早產兒肺部尚未成熟，心臟與腎臟也極為脆弱，從產科、麻醉科到新生兒科皆須密切合作，才能讓寶寶安全度過關鍵時期。

產兒聯手照護 從安胎到重症無縫接軌

當媽媽出現早產徵兆時，亞東醫院產科與小兒科即聯手介入安胎，並準備新生兒重症照護。小兒部主任梁昭鉉醫師指出，這是一場與時間賽跑的接力，從住院、分娩到出生後的每一步都必須精準銜接，確保母嬰安全。

媽媽回憶，加護病房的日子充滿焦慮，但醫護人員的專業與溫柔讓她撐過難關。團隊在哺乳指導、感染防護與呼吸照護等面向密切合作，讓小粉圓逐漸穩定成長；出院時體重已突破3,000公克，返家兩週後更順利脫離氧氣。

延續照護到家 陪伴早產家庭安心前行

亞東醫院副院長彭渝森表示，早產兒的成長是一段長期旅程，院內採「全程陪跑式照護」，由兒科個案管理護理師教導家長居家照護與急救技巧，並持續追蹤發展與情緒支持。

梁翔主任提醒，早產寶寶居家照護應注意安全睡眠、餵養、感染防護與營養補充；仰睡於獨立小床、母乳為主、勤洗手並避免人潮；高風險族群可與醫師討論RSV與流感疫苗接種。若出現呼吸急促、發紺、體溫異常、嗜睡、嘔吐或尿量減少等情況，應立即就醫。

（常春月刊／編輯部整理、文章授權提供／健康醫療網、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

