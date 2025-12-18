比香水更迷人！4 款自帶「高級體香」的沐浴乳，黛珂濃縮精華、THREE草本柑橘調洗出滑嫩透亮貴婦肌
忙碌的一天結束，沐浴是與自己獨處的最佳時刻，選對沐浴乳能讓這份時光升級為奢華享受。本篇精選 4 款質感滿分的沐浴選品，包括頂級香氛品牌 CREED 推出的金萃系列、黛珂 AQ 的精華液級呵護、歐舒丹限量白晝金橙的冬日暖陽香氣，以及 THREE 添加天然 AHA 的角質調理配方。從深層保濕、溫和煥膚到迷人留香，讓妳在洗淨肌膚的同時，也能享受如 SPA 般的極致儀式感，洗後肌膚柔嫩不乾澀，舉手投足散發高級氣息。
沐浴乳推薦：黛珂 AQ 煥妍潤澤沐浴乳
宛如濃縮精華液般的奢華質地，用細緻濃密泡沫輕柔包覆身體肌膚，彷彿用美容液洗淨身體般的奢華享受，洗後感受肌膚光滑細緻、柔嫩的觸感，能幫助深層淨化毛孔髒污與氧化皮脂，去除暗沉老廢角質來改善乾燥困擾，同時引導肌膚綻放明亮透明感。
沐浴乳推薦：CREED 金萃沐浴膠
奢華柔潤的凝膠質地，與水接觸瞬間轉化為細膩綿密泡沫，溫和潔淨同時深層滋養肌膚，為日常沐浴帶來如SPA般的儀式感。添加活性成分菸鹼醯胺能使肌膚觸感更為細緻，並有效鎖住水分、維生素B5深度柔潤與保濕、維生素E則提供抗氧化修護，讓肌膚在清潔後依然保持水嫩、光滑且潤澤。推出四款經典香氣：阿文圖斯、銀色山泉、皇者之風與愛爾蘭之心，讓香氣在沐浴後優雅留存。
沐浴乳推薦：歐舒丹 白晝金橙沐浴霜
白晝金橙系列的香氣是柑橘調，清新又充滿朝氣。沐浴霜綿密的乳霜質地，將冬日普羅旺斯的溫暖金光融入沐浴儀式。蘊含5%乳油木果油及向日葵籽油，溫和滋潤配方能徹底清潔肌膚，加強保濕鎖水，有效維持肌膚天然平衡。沐浴後，肌膚毫無乾燥緊繃感，僅留下如暖陽輕吻般的柔潤與舒適。
沐浴乳推薦：THREE 香氛甦活沐浴乳
以芳香淨化與天然 AHA 角質調理，讓每日沐浴成為肌膚與心緒重整的時光。以植物性潔淨成分為基底,綿密細緻的泡沫輕柔包覆全身，並添加「天然 AHA 複合精華」結合 5 種植物來源果酸，溫和代謝含黑色素的老廢角質，改善暗沉與粗糙感，使肌膚回復透亮、柔嫩與細緻。搭配「芳香鎖護處方」，清新草本柑橘調香氣包覆全身，沐浴後散發自然純粹香氣同時消除「氣味困擾」。
看更多 CTWANT 文章
交換禮物變「絕交禮物」？網友公認最不想收到的 5 大聖誕爛禮物，馬克杯竟然只排第二，收到第一名真的會翻臉！
3招養出好命女體質！台灣好媳婦佩甄親授「旺己正念」心法，中午11:40做這動作超關鍵
桃園女兒舒華親授「舒式旅遊」攻略！公開私房景點，限量2026桌曆、捷運卡套只送不賣，粉絲快衝
其他人也在看
潤唇膏一天擦幾次才夠？專家揭曉答案 「最佳使用時機」很多人都錯過
隨著天氣逐漸變得乾冷，潤唇膏又成了每日必備的護膚小物。市面上的潤唇膏產品種類繁多，讓人眼花繚亂。到底怎麼選才能買到最適合自己的潤唇膏呢？對此，樂敦製藥中文網站｜日本樂敦製藥株式會社手把手教你潤唇膏的選擇訣竅。 為什麼嘴唇容易乾燥？ 首先，與身體其他部位的皮膚相比，唇部皮膚的角質層非常薄，極其脆弱敏感。其次，人體皮膚中有一種能夠防止水分流失的天然保濕因子，而這種天然保濕因子在唇部皮膚中含有量非常少。外加唇部沒有皮脂腺分泌皮脂，無法靠皮脂膜實現肌膚屏障功能。這些原因都導致了唇部皮膚的保水能力非常弱，極其容易乾燥。 不過，雖然唇部皮膚脆弱敏感、保水能力差，但唇部皮膚的新陳代謝速度非常快。即便出現嘴唇乾裂的問題，只要正確護理，很快就能恢復正常。 潤唇膏一天應該塗抹幾次？ 即便嘴唇很乾燥，也不要過度塗抹潤唇膏，防止頻繁摩擦給唇部皮膚造成新的刺激。潤唇膏一天塗抹4-6次比較合適。此外，也建議盡量在嘴唇開始覺得乾燥之前就及時補塗。嘴唇皮膚很薄，水分也容易蒸發，及時補塗潤唇膏能夠幫助嘴唇保持滋潤不乾燥。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·唇色鮮紅≠健康！中醫師從「唇常春月刊 ・ 9 小時前 ・ 1
法式瀏海是什麼？2026法式瀏海15款造型推薦＋日常整理技巧一次看
什麼是法式瀏海？「法式瀏海(French Bangs/French Fringe)」源自法國女生最喜愛的隨興瀏海，特色是瀏海中間較短、兩側較長，與側髮自然銜接，同時帶有自然彎度。它結合了空氣瀏海的輕盈蓬鬆與八字瀏海的弧度修飾，不刻意卻很時髦marie claire 美麗佳人 ・ 1 天前 ・ 2
皮膚爛不停是「免疫力崩盤」警訊！醫曝關鍵在腸道健康
許多反覆發作的皮膚疾病，實際上是免疫力與腸胃功能失調的綜合表現，余雅雯中醫師強調，腸道才是免疫系統的根本，並推薦一款「腸生不老保健茶」，適量飲用有助於調整腸胃、增強免疫力。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
【可愛系美妝特搜】歐舒丹追光者盲盒、PAUL & JOE貓咪護唇膏、媚比琳x HELLO KITTY聯名粉潮全面洗版！
歐舒丹今年把節慶可愛感玩到新高度，「手護追光者盲盒」一登場就直接被鎖定為交換禮物黑馬！品牌將六款明星護手霜做成角色感十足的盲盒設計，每一盒都附有拉鍊吊飾，既是護手霜也是小物收納，拆盒瞬間自帶儀式感；特別的是其中還藏了一款神秘隱藏版，完全精準打中盲盒控與收...styletc ・ 1 天前 ・ 1
畫出「女團等級」精緻電眼！RMK 復古色調、KISSME 鑽光眼線，媚比琳X HELLO KITTY聯名、艾杜紗4款超好用眼線液筆推薦
眼線液筆推薦：RMK 彩繪眼線液筆富有彈性與柔韌度的筆尖，具有穩定感能流暢的舒適描繪，全新的眼線液筆正如品名般能輕鬆勾勒出生動清晰的線條。3色限量發售分別為EX-01與EX-03為珠光質地、EX-02則是霧面質感。無論哪一款色調皆能以一筆彩繪鮮明亮麗的輪廓，充分享受細膩復古...styletc ・ 1 天前 ・ 1
擺脫「火雞脖」變「天鵝頸」 重建下顎線角度立體美感
不少人聽到「拉皮」就擔心術後僵硬、不自然的狀況發生，對此楊菘宇醫師強調，頸部不像臉部有豐富的表情活動，本身就不易出現僵硬問題，反而要注意的是，若只拉緊脖子、卻未處理臉部明顯鬆弛，視覺上可能會不協調。因此醫師建議頸部、下臉應從整體規劃，才能呈現更自然的比例與線條。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發起對話
2026柔霧唇膏回歸！Rose、Ella同款仙女唇膏色號公開
2026想買唇膏先衝這些～柔霧感唇膏大勢回歸！Rose同款YSL煙管唇膏、Meovv Ella輕親雲霧保濕唇膏，亞曼尼持色水唇紗，柔霧高級感絕了～造咖 ・ 1 天前 ・ 1
年末最值得期待的唇彩清單！YSL「煙管唇膏」、GA「持色水唇紗」全上榜！
Armani Beauty率先帶來話題度最高的#持色水唇紗-奢華柔紗訂製唇露，靈感取自高訂秀場的烏干紗質感，將空氣感、透薄度與霧面妝效結合成全新唇彩形式。採用厲害的「一滴水轉紗」科技，上唇後質地會從水感迅速轉化為細緻柔霧薄膜，搭配上將柔霧色調包裹在保濕油中的「24H微研持...styletc ・ 2 天前 ・ 發起對話
不是亮，是柔！2026 春季彩妝關鍵字公開：Hazy Pastel、丹寧彩妝與大人系光澤妝
2026 年春季，彩妝不再急於抓住目光，而是選擇慢慢貼近肌膚與內心。色彩刻意降溫、光澤變得柔軟，妝容像是一段似曾相識的記憶，在低調中散發存在感。從色彩選擇、質地表現到包裝設計，春妝全面走向「溫柔卻有深度」的新平衡。趨勢一：朦朧粉彩（Hazy Pastel）主導春妝，...styletc ・ 1 天前 ・ 3
工程師「入珠」討好女友！沒想到第一次就哭了…
（記者張芸瑄／綜合報導）泌尿科醫師分享一起特殊案例，一名工程師因工作繁忙、無法時常陪伴女友，為了討好對方竟決定 […]引新聞 ・ 6 小時前 ・ 58
半導體短缺 本田汽車中日工廠面臨停產
受半導體短缺影響，日本汽車公司本田的中日工廠將面臨停產。日本共同社報導，本田汽車17日透露，由於半導體短缺，公司計劃從12月下旬至明年1月上旬，讓旗下日本和中國工廠暫停或減少整車的生產。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 5
明後天炸雨全台躲不掉！2波冷空氣接力「凍到年底」 3500m高山有望下雪
中央氣象署指出，今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15至20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21至23度，感受稍涼，中南部及花東24至27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 8
深夜變天！週五、週六雨彈開炸 氣象專家示警「這些地區」雨勢最猛
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導深夜天氣轉變，全台再度迎來濕涼天氣。天氣風險公司天氣分析師黃國致表示，週五至週六各地多雲至陰，普遍有短暫雨至短暫陣雨...FTNN新聞網 ・ 8 小時前 ・ 6
綠營稱「在野獨裁」！劉寶傑傻眼回這句
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，還發影片稱國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。資深媒體人劉寶傑昨（16）日直言，從1994年開...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 103
好天氣沒了！這縣市今大雨 明起連2天雨彈襲「中南部也躲不過」
今（18）日東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，明後兩天各地天氣不穩，尤其週六水氣最豐沛，下雨時間較長，連中南部也會下雨。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 5
雨彈炸全台！專家示警雨神將「Long Stay」到下週
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署觀測，今（17）日清晨受輻射冷卻影響，全台最低溫出現在新竹縣關西鎮，僅 9. […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 8
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外
F4變F3太荒謬！柴智屏曝「朱孝天私下個性」破局不意外EBC東森娛樂 ・ 23 小時前 ・ 32
中國女羽田機場暴走！瘋嗆台灣客、辱罵日語
[NOWnews今日新聞]中國官方近期呼籲民眾避免前往日本旅遊，但仍有中國民眾赴日，且日前在東京羽田機場又爆出爭議事件，幾位中國遊客不知何故與台灣遊客發生衝突，一位中國女在過程中大喊「台灣是中國的」、...今日新聞NOWNEWS ・ 5 小時前 ・ 138
張忠謀早就預見！外媒曝台積電真正王牌 搬不去美國的是這個
台積電（2330）近幾年除了在台灣擴廠外，海外同樣積極布局，陸續在美國、日本、德國等地建廠。不過外媒卻指出，這波擴張並非單純回應市場需求，而是在地緣政治壓力，以及各國推動「晶片製程回流」的晶片戰爭下所做出的選擇。事實上台積電創辦人張忠謀過去就曾對海外設廠提出警示，認為高度集中、緊密分工的「台灣模式」難以在當地複製，如今亞力桑納州廠面臨高成本與供應鏈瓶頸，似乎印證了當年張忠謀的看法。太報 ・ 8 小時前 ・ 97
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨
淑麗氣象／要變天了！今晨9.5℃ 這天起全台有雨EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 2