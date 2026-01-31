比香蕉哥哥還狂！陳美鳳合體雅方二代千金20年對比照曝 網驚：包裝照片竟然比較老

林喧穎（左）、嚴珮瑜（右）是近期被網友關注的兩位企業二代千金，不過評價也是正反兩極。翻攝IG＠juliaxlln、michelleyen__

同樣身為企業豪門二代千金，裕隆集團執行長嚴凱泰的女兒嚴珮瑜與雅方食品千金林喧穎，卻在網路評論中呈現兩極評價。嚴珮瑜因日常生活中未駕駛自家品牌車輛，意外引發部分網友攻擊「不挺自家貨」。反觀雅方千金林喧穎，憑藉巴黎藍帶廚藝背景回台，親自下海拍攝短影音，不僅在半年內累積破千萬觀看，更帶動自家冰品營收暴漲3成，獲得網友正面評價！

這場社群行銷戰中，最令網友震驚的莫過於林喧穎與「全台最美歐巴桑」陳美鳳合體。林喧穎日前在社群曬出與代言人陳美鳳同框影片，笑稱自己是「從小看美鳳姐長大」，這段跨越23年的情緣瞬間引爆討論。

雅方千金合體陳美鳳！20年凍齡對比驚呆網：包裝照片竟然比較老

原來林喧穎5歲時，陳美鳳接下廣告代言，20多年過去，當年被爸爸抱著的小女孩長大了，但陳美鳳外貌不僅沒變，還比放在羊肉爐冷凍包外的照片還要年輕，引發網友驚呼：「香蕉哥哥吃小朋友凍齡，看來美鳳姐是吃羊肉爐逆生長。」

雅方羊肉爐自2003年起便延用陳美鳳代言照，20年如一日的包裝意外成了品牌的「定海神針」。董事長林正明坦言，曾嘗試更改包裝卻導致銷路下滑，因為消費者只認美鳳姐這面招牌。陳美鳳也解釋，自己接代言前必會詳加調查製作過程，因本身就愛吃才促成這段長達23年的合作。

陳美鳳與林喧穎20年後再合影，網友驚覺陳美鳳一點都沒變。右上為雅方老闆林正明與陳美鳳合影。右下為當年陳美鳳的廣告照。翻攝FB＠陳美鳳、IG＠juliaxlln

藍帶廚藝學院畢業回台 短影音助企業營收

協助父親打造社群行銷的林喧穎，2000年出生，自巴黎藍帶廚藝學校畢業後，回台任職於自家研發部門。她回台後不走傳統接班路線，而是當起「犀利雙魚女兒」，拉著爸爸拍短影音。

林喧穎透過新世代視角，成功讓不吃羊肉爐的年輕群眾，也因為她的短影音而重新發現雅方的冰品與冷凍包子等食品，成功將經營40年的老牌雅方食品帶入年輕世代視線，讓雅方整體營收在短短2個月內成長1成。

雅方羊肉爐多年用陳美鳳當代言人，包裝也沒變，許多網友驚呼包裝上的陳美鳳看起來比現在還老。翻攝雅方網站

網友紛紛狂讚：「林爸爸應該沒想過7分鐘能賣百萬，真的是因為女兒重新認識品牌！」相較於嚴珮瑜陷入品牌忠誠度的輿論風波，林喧穎顯然已成為企業「重生」的最佳代言人。

有趣的是，網友關注林喧穎，是因為她在網路上用筆名發表了一篇食記，直指台中某高價餐廳「名不符值」，該篇文章已經有73萬次瀏覽量，目前林喧穎IG也累積超過28.2萬名粉絲追蹤。

林喧穎拍短影音將自家企業介紹給更多年輕世代知道。翻攝IG＠juliaxlln

林喧穎拍攝短影音讓她知名度大漲，自己的IG也漲粉到28萬多名粉絲。翻攝IG＠juliaxlln



