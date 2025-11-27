Yahoo奇摩遊戲編輯部

比馬斯克早8年！OpenAI早稱霸MOBA界，6年前曾碾壓《Dota2》世界冠軍戰隊

近期科技巨頭馬斯克（Elon Musk）拋出震撼彈，宣佈旗下的 xAI 公司將訓練人工智慧 Grok 5，目標是挑戰全球最頂尖的《英雄聯盟》戰隊，就連剛奪下《英雄聯盟》2025 世界大賽冠軍的 T1 戰隊，也回應：「我們準備好了」，讓這場可能成真的「人類 vs AI 電競大戰」話題在社群上引爆熱議。然而許多玩家可能不知道的是，其實早在 8 年多前，OpenAI 還沒有製作出 ChatGPT 的時候，他們就曾和 Valve 合作，挑戰過《Dota 2》的冠軍戰隊。

OpenAI 早在該領域挑戰過。（圖源：Dota 2）
沒錯上，AI 人工智慧挑戰高難度 MOBA 遊戲並非首例，早在 ChatGPT 推出和爆紅之前，OpenAI 就已在該領域耕耘多年。OpenAI 團隊早在 2017 年便與遊戲開發商 Valve 展開合作，開發能遊玩《Dota 2》的 AI 系統。該向起初在 2017 年的國際邀請賽（The International）上，以 1 對 1 單挑的方式，擊敗了《Dota 2》傳奇選手 Dendi 後展露頭角，隨後便致力於解決更為複雜的 5 對 5 團隊協作難題，試圖證明 AI 在即時戰略與團隊配合上的能力。

而這項名為「OpenAI Five」的計畫最終取得了驚人的成就，在 2019 年的舊金山活動中，成功以 2 比 0 擊敗了當時的《Dota 2》2018 年的世界冠軍隊伍 OG，成為歷史上首個擊敗電競冠軍的 AI。除了擊敗職業選手，OpenAI 當時也曾短暫開放「OpenAI Five Arena」提供全球玩家線上挑戰，在為期 4 天的測試中，AI 與人類進行了數千場對戰，最終繳出了高達 99.4% 的驚人勝率，為 AI 在電子競技領域的發展寫下了重要的里程碑。

