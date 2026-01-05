比馬杜洛多得數百萬票 龔薩雷茲表態：我才是委內瑞拉總統 籲釋放政治犯

流亡西班牙的委內瑞拉「總統」龔薩雷茲發布影片，呼籲釋放政治犯。取自X/@EdmundoGU



委內瑞拉總統馬杜洛3日遭美國抓捕後，流亡海外的反對派領袖龔薩雷茲4日發布影片，表示自己才是真正的總統，「篡奪權力」的馬杜洛終於將面臨司法制裁。他要求立即無條件釋放所有反對派支持者，呼籲委國軍警「忠於憲法與人民」。

委內瑞拉2024年7月舉行總統大選前，最知名的反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）遭親政府的最高法院判決褫奪公權15年，反對派推派前外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）成為候選人，也是外界公認的總統當選人。

當時的獨立出口民調顯示，龔薩雷茲的得票率較馬杜洛高出至少35個百分點，但已執政12年的馬杜洛仍宣稱勝選，贏得第三個任期。馬查多已獲頒2025年諾貝爾和平獎。

美國3日抓捕馬杜洛（Nicolas Maduro）後，副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）已宣誓就任代理總統，但她宣稱馬杜洛仍是真正的總統，政府官員也表態仍效忠馬杜洛。美國總統川普則揚言，羅德里格斯若「沒做對的事」，恐將付出比馬杜洛更慘重的代價。

已流亡西班牙的龔薩雷茲4日在X平台發布影片稱，馬杜洛下台是「重要的一步」，但還不夠。他要求立即無條件釋放當年支持反對陣營的軍人與平民，認為這些人被馬杜洛政府押為「人質」，「只因為他們思想不同、他們爭取權利、或依憲法履行職責」。

龔薩雷茲表示：「身為委內瑞拉總統，我向國家武裝部隊及執法部門做出冷靜且清楚的呼籲：你們的職責是履行並執行人民在2024年7月28日做出的主權授權。我身為軍事統帥，提醒你們必須效忠憲法、效忠人民、效忠國家。」

馬杜洛當年自稱勝選 僅中、俄、北韓等國承認

2024年7月28日總統大選後，馬杜洛宣稱以51%得票率獲勝，贏得第三個六年任期，但未公布計票詳情。馬查多與龔薩雷茲則共同宣布，反對陣營統計的計票結果為龔薩雷茲627萬票，得票率約達73%，馬杜洛（Nicolás Maduro）僅得275萬票。幾家獨立民調公司公布的出口民調則顯示，有65%的選民投票給龔薩雷茲，僅14%至31%支持馬杜洛。

2024年7月29日，委內瑞拉反對派領袖馬查多（左）與候選人龔薩雷茲（右）召開記者會，宣布得票逾7成。美聯社

之後，時任美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，「壓倒性的證據」顯示是龔薩雷茲勝選。包括秘魯、阿根廷等多個南美國家也認定龔薩雷茲勝選，僅中國、俄羅斯、伊朗、古巴、北韓等國承認馬杜洛當選的結果。

龔薩雷茲於同年9月初飛抵西班牙，獲西班牙庇護；同年9月26日，49國及歐盟在聯合國簽署聯合聲明，要求「恢復委內瑞拉的民主規範」。2025年1月，美國總統川普就職時，是由龔薩雷茲代表委內瑞拉出席就職典禮。

