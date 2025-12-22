比馬桶髒2.5萬倍！中國酒店客房最髒的7樣東西曝光 網崩潰：我張口就來

大陸中心／唐家興報導

近期有中國博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，令人震驚！（示意圖／PIXABAY）

出門旅遊本該是放鬆身心的享受，但推開那扇看似整潔的門，隱藏在潔白床單下的真相卻令人不寒而慄。近期大陸博主揭露了「中國酒店客房最髒的7樣東西」，其中一項常用設備的細菌含量竟比馬桶還高，甚至曾被發現殘留穢物，讓不少旅客驚呼：「原來我們一直住在細菌培養皿裡！」

【1.浴巾：白不代表乾淨】

浴巾外觀看似潔白，實際用途卻相當「多元」。不少住客會拿來墊地、擦腳，甚至清潔其他髒污。更誇張的是，曾有影片曝光，部分飯店清潔人員竟用同一條浴巾擦洗洗手台、杯具，甚至馬桶。專家建議，入住飯店最好自備一次性浴巾，避免直接接觸。

廣告 廣告

【2.花灑（蓮蓬頭）：細菌量可能是馬桶的2.5萬倍】

許多人進入浴室後，習慣拿起花灑（蓮蓬頭）直接沖臉或漱口，這可能是最危險的行為。調查發現，由於蓮蓬頭長期處於潮濕環境且極少拆洗，內部積累的厚重水垢與細菌數量，竟是馬桶座的2.5萬倍！更駭人的是，大陸曾有房客在花灑上發現疑似糞便的異物。對此，不少網友得知後崩潰：「我以前還張口就來，邊沖邊漱口…」：專家建議，入住後應先開熱水沖洗一分鐘，或改用直立式出水，或自備過濾接頭，保護脆弱的黏膜組織。

沒想到，蓮蓬頭若沒有清潔乾淨，內部會積累這麼多細菌。（示意圖／PIXABAY）

【3.窗簾與布沙發：看不見的細菌培養皿】

窗簾、布沙發因為拆洗困難，常年未清洗，灰塵、皮屑、塵蟎全卡在纖維裡。深色布料更容易「髒而不自知」。入住後，盡量避免直接接觸，尤其不要赤裸坐臥。

【4,熱水壺：用途超乎你想像】

不少人習慣用飯店熱水壺泡茶、泡麵，卻忽略了它的「前任用途」。過去曾多次傳出，有住客用熱水壺煮襪子、洗內衣。若非必要，建議以瓶裝水為主，真的要用，也要反覆煮沸後再使用。

【5.枕套被套下的真相】

雖然床單、枕套標榜「一客一換」，但枕芯本身卻未必常清洗。汗水、口水與皮脂長期滲入，拆開後往往滿是泛黃痕跡。敏感體質者，最好自備枕巾或一次性床品。

【6.玻璃杯：比你想得更危險】

高級飯店常提供玻璃杯，但清洗流程卻未必到位。有些清潔人員僅以清水沖洗，再用同一塊抹布擦拭，杯口殘留細菌風險不低。相較之下，一次性紙杯反而更安全。

【7.拖鞋：腳氣與黴菌的溫床】

可重複使用的塑膠拖鞋，即便經過清洗，仍難完全消除黴菌與真菌。為避免交叉感染，建議自帶拖鞋，或只使用一次性款式。

【星級酒店亂象接連曝光】

今年12月，大陸媒體揭露江蘇無錫某連鎖酒店，清潔人員以洗臉毛巾擦拭馬桶的畫面，引發譁然。更早之前，也有旅客投訴花灑上殘留排泄物、門把上出現陌生人的髒襪子。

此外，一段名為《杯子的祕密》的影片，更一次點名多家一線城市的高端飯店，揭露「一塊抹布擦遍全房」的驚人現象。

【入住別忘了檢查這一件事】

除了衛生問題，近年也頻傳偷拍事件。博主提醒，入住後應檢查是否藏有針孔攝影機，尤其是正對床鋪的插座、煙霧警報器、電視與空調出風口。關燈後用手機鏡頭或錄影功能掃描，若出現異常反光，就要特別警惕。

更多三立新聞網報導

戰後越南如何恢復人口？女性含淚揭露：這個方法真狠

「岔開腿坐」突然火了！網傳這才是最健康坐姿 專家告訴你真相

張文案釀4死11傷震撼全台！回顧台灣歷年「隨機殺人案」判決結果

為什麼中國一定要禁槍？ 1993年慘劇：兩村火拼，連「砲兵團」都有

