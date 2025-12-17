比鬼故事還扯！台中婦信了「中國穀物投資」 險噴百萬給幽靈會計師

〔記者許國楨／台中報導〕「中國穀物投資、高獲利保證，只差一步就能領回暴利。」這樣的話術，讓台中市中一名江姓婦人差點把多年積蓄親手送進詐騙集團口袋，所幸在銀行行員與警方及時攔阻下，近百萬元匯款在最後關頭被成功守住，保住血汗錢。

據了解，江婦前天到銀行時神情焦急，臨櫃表示要一次解除保單，並匯出91萬6438元，行員依程序詢問匯款用途時，江婦竟回答：「要給會計師手續費，因為要投資中國穀物。」荒謬理由讓行員立即起疑，並請江婦出示對方給的資料。

在行員要求下，江女拿出與對方的LINE對話紀錄，對方自稱是「專業會計師」，並提供一張看似正式的外匯匯款單，聲稱只要繳清費用即可完成投資贖回、獲利入帳，然而行員進一步查驗後發現，該匯款單格式破綻百出，疑似偽造文件，隨即通報警方協助。

第一分局公益所線上巡邏網巡佐林宜立、警員許志獲報火速到場，經耐心詢問江女才坦言，是被對方以「投資中國穀物、穩賺高報酬」說詞吸引，深信不疑，才急著解保單籌錢，警方與行員輪番分析詐騙手法，指出「先付費、假單據、神秘投資」皆為典型詐騙特徵，江婦這才驚覺受騙，當場打消匯款念頭。

第一分局提醒，凡是要求「先付費」、「買手續」、「私下匯款」的投資，尤其打著「高獲利」、「神秘商品」、「專家內線」等名號，十之八九都是詐騙，民眾若遇可疑情況，請立即撥打165反詐騙專線，別讓辛苦存下的積蓄落入詐騙集團口袋。

