比黃金漲勢還猛！中媒驚呼這款記憶體價格「堪比上海一套房」

​受人工智慧（AI）熱潮帶動，全球半導體需求大幅攀升，記憶體價格也隨之水漲船高。據報導，進入2026年初，全球DRAM市場行情仍持續飆升，在中國市場，更傳出「一盒記憶體的價格堪比上海一套房」，引起廣泛關注。

據中國媒體《界面新聞》報導，第三方購物平台顯示，海力士和三星的256G DDR5伺服器記憶體單根價格已超過4萬元人民幣（約新台幣18萬元），甚至高達近5萬元人民幣（約新台幣22.5萬元）。若以一盒100根計算，價格將近500萬元人民幣（約新台幣2255萬元），業界人士形容，「一盒記憶體的價值已超過上海許多房產」。

外媒日前報導指出，高頻寬記憶體（HBM）與行動端使用的LPDDR產品供應極度緊缺，導致雲端服務供應商與記憶體大廠之間的議價權力發生明顯逆轉。過去掌握議價主導權的矽谷雲端服務商，如今不得不向三星、SK 海力士及美光等供應商低頭，以爭取更多供應額度。

然而，隨著記憶體價格持續上漲，也讓不少投資人感到焦慮，主要是錯過了這波行情，擔心未來不再遇到類似大機會。財經作家狄驤建議，投資人面對這種情況，最好的應對方式就是「等」。他直言，投資人不需要擔憂，因為上車機會一直都很多，但假如在乖離較大時才進場，往往會無法承受短線的回檔。所以說，實際上場時，除了買跟賣之外，「等」也是非常重要的因素，等到一個好價格可以省去很多問題。

