比黑金更猛！沙國挖到新金礦逾240噸黃金，貴金屬漲翻天，不只黃金、白銀不斷刷新新高，全球白銀市值也超越輝達，成為全球第二大資產。現在最新消息，沙烏地阿拉伯還發現超過240噸新金礦。

金光閃閃，一條條金塊，越來越稀缺。沙烏地阿拉伯傳來好消息，大型機具進駐沙漠中，挖掘到超過240噸新金礦。

人民之聲電視台：「沙烏地阿拉伯黃金勘探，馬德尼公司正式宣佈，在沙烏地阿拉伯境內四個重點區域，發現總計780萬立方公尺的新增黃金儲量。這消息被視為一個重要的轉捩點，這將加速採礦業的發展。」

這下價值連城，比本來的黑金更吸金，尤其國際政經出現不確定因素，更為貴金屬向上噴發增添柴火。

不只黃金漲勢無法擋，衝上4643美元新高點，不斷刷新高的還有白銀，每盎司超過93美元，首次站上5兆美元大關，超越輝達，成為全球第二大資產。

港股上市公司（陸企祈福生活服務公司）就嗅到商機，先後賣出兩筆白銀，獲利高達人民幣2.46億元，約合新台幣11億元，等於是公司三年的獲利。只是還能上車嗎？富爸爸作者說，目前不嫌晚，打算一路買到100美元。

BusinessToday主播：「儘管許多分析師可能認為，黃金和白銀的價格遠高於基本面，或者可能非常迅速且劇烈地波動，我們已經看到了這種劇烈的波動。在2025年，白銀價格將飆升180%，黃金價格將上漲80%。在所有這些地緣政治衝擊中，我們仍然看到黃金和白銀的持續買盤。」

四大金屬可說是大牛市狂奔，黃金、白銀外，銅、錫也跟著刷新紀錄。條條大路不只通羅馬，更該說通往真金白銀大道上。

