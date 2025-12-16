比「大聲點」手勢！張本智和無視中國噓聲 受訪再喊高市名言「小粉紅崩潰」

面對中國球迷噓聲，張本智和贏球後比出「大聲一點」的手勢，讓中國球迷氣憤直呼是挑釁。翻攝自微博



日本首相高市早苗日前在國會答詢時，一番「台灣有事」說掀起中國外交系統大動作抗議，也在中國掀起「反日潮」，風波延續到體育賽場上，日前日籍華裔桌球選手張本智和前往中國比賽時，引起當地球迷不滿狂噓，近日張本智和在WTT桌球年終總決賽封王前，受訪時引用高市早苗名言「絕對、絕對、絕對、絕對、絕對，我一定會贏的」，再度引發中國網友崩潰狂罵。

出生於日本的張本智和原名張智和，父母都是前中國桌球國手，不過為了讓兒子在國際舞台代表日本發展，一家人除了母親之外，皆於2014年選擇歸化日本並改姓張本，後續以日籍身分代表日本參賽，成為日本體壇備受矚目的歸化代表人物。

不過由於日前高市早苗「台灣有事」言論引發中國不滿，再加上張本智和的中國血統，月初張本智和參加於成都舉辦的桌球混合團體世界盃時，一出場就遭到中國球迷狂噓，還有球迷在場邊用中文高喊「支持日本人的死」。

有趣的是，球迷的噓聲似乎完全沒有影響張本智和發揮，甚至贏下關鍵一盤後，還將手放在耳朵旁邊，比出「大聲點」的手勢回應滿場中國觀眾。近日張本智和參加於香港舉辦的WTT桌球年終總決賽，賽前受訪時引用高市早苗的發言強調奪冠信念，表示「事不過三，這次一定要成功，無論對手有多強，用高市首相的話來說，『絕對、絕對、絕對、絕對、絕對，我一定會贏的』，我想用我的信念去戰鬥。」

這番被中國網友認為「夾帶政治立場」的發言，再度於中國社群媒體引爆網友怒火，不少中國網友留言痛批張本智和「公開支持高市早苗錯誤立場和言論，將政治問題引入競技體育」、「比日本人還日本人」、「徹頭徹尾的日本人了」，甚至揚言應在中國的比賽中封殺他。不過儘管大量負面輿論發酵，仍有部分網友出言反駁，認為賽場上「實力為王」，並調侃那些調侃者「輸不起」。

