比一粒鹽還小！全球最迷你自主機器人誕生，單顆成本僅 1 美分

賓州大學與密西根大學研究團隊合作開發出「比一粒鹽還小」的全可程式化自主機器人，號稱是目前世界上同類型中尺寸最小的機器人。這些超小機器人可應用於醫療、微製造等多個領域。更令人興奮的是，這些機器人的單顆製造成本僅約一美分。

在合作計畫中，賓州大學工程學院（Penn Engineering）負責微型機器人的物理結構與功能設計，密西根大學團隊則賦予「大腦」。參與合作的密西根大學實驗室也打造過全球最小電腦。

賓州大學研究人員設計這些微型機器人的實體構造，每一顆尺寸約 200 × 300 × 50 微米，與許多微生物的尺度相當，因此面臨的物理挑戰也與一般機器人不同。

廣告 廣告

考量到微小尺度下的阻力與黏滯效應，研究團隊決定讓機器人以「游動」方式前進。但為了維持極小尺寸，他們設計一套全新的推進系統，且不需要任何運動零件（例如肢體）來移動。

這些機器人會產生電場，藉此推動周圍溶液中的離子，進而達到游動效果。透過調整離子電場，機器人能以複雜或協同的方式移動。由於完全沒有活動零件，其耐用度也相當高，例如可以夾取而不會受損。

體型微小的另一個難題是能源供應。研究團隊最終選擇太陽能電池，這占機器人本體一大部分。雖然團隊已經最大化的利用太陽能，但輸出功率僅為75 奈瓦，也突顯出效率的關鍵性。

而在大腦部分，機器人搭配了高效率處理器、記憶體與感測器，研究團隊透過光脈衝（pulses of light）完成，太陽能板因此一板兩用；資料回傳部分則是利用機器人的推進系統，模仿蜜蜂的「搖擺舞」動作來傳遞資訊。

這些微型機器人可一次部署數百顆共同執行任務，憑藉太陽能與高效率設計，自主運作壽命可達數個月。不過，研究人員仍表示，這些全可程式化的自主機器人能以極低成本進行量產，單顆成本僅一美分。

Penn and Michigan Create World’s Smallest Programmable, Autonomous Robots

World’s smallest autonomous robots are ‘smaller than a grain of salt,’ cost one penny apiece — researchers expect new micron-scale fully-programmable robots to be used in medicine, microscale manufacturing, and other areas

（首圖來源：賓州大學）

延伸閱讀：

記憶體短缺成本飆，日 PC 製造商擬漲價轉嫁成本壓力

擺脫高通、AMD 依賴！三星加速 CPU、GPU 開發，拚 Exynos 2800 全自己來