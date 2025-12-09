比一般頭痛更嚴重？頭痛權威揭「月經型偏頭痛」症狀、原因與治療
不少人月經來會有頭痛的症狀，小心這可能是月經型偏頭痛。台北榮民總醫院副院長王署君於《你可以不頭痛》一書中，結合30多年臨床經驗與診間真實案例，帶領讀者認識頭痛、紀錄頭痛、管理頭痛，並找頭痛的根本原因，改善長年反覆發作的頭痛困擾。以下為原書摘文：
月經型偏頭痛是什麼？
我聽過正值青春期的國中女生，每次生理期快來時，就會躲在黑漆漆的房間裡不肯出來，因為聲音、光線會讓頭痛更嚴重，我們診間也常常有患者是因為生理期頻頻偏頭痛而來就診。
不少患有偏頭痛的女性發作時間落在生理期，研究發現，生理期開始的當天頭痛發作頻率最高，因此國際頭痛學會特別把出現在生理期出現的偏頭痛稱為月經型偏頭痛。
如果頭痛僅發生在這5天，稱為純月經型偏頭痛，如果其他天也會頭痛，只是在生理期有惡化，就叫做月經相關偏頭痛。通常我們會請患者連續記錄3個月頭痛發作的時間，如果有2個月或3個月在前文提到的這5天發生偏頭痛，就被歸類為月經型偏頭痛。
在所有偏頭痛患者中，純月經型頭痛約7%，現在較大的爭議是月經型偏頭痛真的比較嚴重嗎？目前研究結果偏向肯定，月經型偏頭痛確實比較嚴重。第一，它比較痛；第二，它痛比較久，有些人會連續痛好幾天。另一個問題是月經型偏頭痛患者都會經痛嗎？不一定，並非都會有經痛，倒是有經痛的人比較容易有月經型偏頭痛，迄今原因不明。
月經型偏頭痛原因
月經之所以會造成偏頭痛，主要是與女性荷爾蒙有關。1972年，美國學者薩默維爾（B.W.Somerville）做了一個研究，在月經型偏頭痛患者生理期即將開始之前給予雌激素（因為生理期開始後，雌激素會下降），後來發現生理期會延後，也不會頭痛，但等雌激素消退之後，又開始頭痛，所以一般認為生理期的偏頭痛主要是雌激素降低所致。
最近發現不只雌激素，泌乳激素也會造成偏頭痛。以女性的生理週期來看，生理期時雌激素及泌乳激素會下降，排卵期雌激素會上升，身體會分泌濾泡刺激素，那時雌激素會降低一點點，所以有人不僅生理期頭痛，排卵期也頭痛，1個月痛2次，不過排卵期頭痛的人較少，臨床上也比較不被注意。
有些女性第一次偏頭痛就是初經來潮時。實際上，女性荷爾蒙穩定時很少偏頭痛，若是突然數值降低，就會痛。這是規律問題，偏頭痛患者最怕缺乏規律，所以女性偏頭痛患者比男性多的一部分原因就是因為生理期或是荷爾蒙變化。
偏頭痛和雌激素波動有關，那麼更年期或停經後會比較少偏頭痛嗎？答案是更年期時會增加，因為雌激素波動比較明顯，而停經一段時間後，荷爾蒙穩定了，偏頭痛就會減少。
榮陽團隊在金門做的研究發現，更年期前、後的女性偏頭痛會增加，可是一旦月經停止，就明顯大大減少。另一個偏頭痛會好轉的時機，是懷孕的時候，因為這時荷爾蒙逐漸上升並趨於穩定。由此可知以前的母親很少偏頭痛的原因，是小孩生得多，女性荷爾蒙較常維持在高濃度的狀況。如果月經偏頭痛次數達到1個月4天以上，已經造成生活困擾，建議找醫師診治。
月經型偏頭痛改善
我給女性朋友的建議是：
寫頭痛日記：寫頭痛日記可以確定自己是不是月經型頭痛。
千萬不要忍：生理期頭痛時趕快吃頭痛藥，因為這種頭痛會拖的久又很痛。
一定要規律運動：我認為要減少偏頭痛及經痛，一定要規律運動，研究發現，規律運動是可以同時減少經痛及頭痛的有效方法。
如果生理期來時頭痛又經痛，要慎選止痛藥，一般止痛藥常常對經痛沒有效，因為經痛是屬於前列腺素作用產生的疼痛。2023年3月有新的研究發現，月經型偏頭痛患者的CGRP血中濃度比沒有月經型偏頭痛的人高，因此學者推論，生理期之所以會出現頭痛合併經痛較可能與CGRP濃度有關。
一般同時頭痛又經痛可以使用普拿疼類止痛藥，像頭痛專用藥英明格，對於生理期的頭痛有效，可是對經痛無效。另外像是非類固醇抗發炎藥（Non-Steroida lAnti-Inflammtory Drugs， NSAIDs）對頭痛、經痛都有效，可是效果沒有那麼強，如果頭痛、經痛很嚴重，可能要同時吃兩種藥，才能解決。
（本文摘自／你可以不頭痛：頭痛權威王署君醫師 擁有正確知識，輕鬆控制你的頭痛／天下文化）
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為比一般頭痛更嚴重？頭痛權威揭「月經型偏頭痛」症狀、原因與治療
