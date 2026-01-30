比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看

生活中心／陳慈鈴報導

最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點北台灣有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強。（圖／翻攝自「觀氣象看天氣」臉書）

1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。

「相當誇張的預測。」觀氣象看天氣表示，最新的美國電腦預測模式在2月9日早上8點，1500公尺高度零下10度線將壓到北台灣。換算平地有機會出現0度低溫，這樣的預測模式比2016年的霸王寒流還強。

廣告 廣告

觀氣象看天氣分析，雖然接下來負北極震盪的趨勢仍相當明顯，也就是北極冷空氣仍會持續大量外流。但1500公尺高度零下10度線壓境的預測機率實在是不高，且是超過10天的預測模式，不確定性相當高，可能下一報冷空氣又沖歪了，先看看就好。

至於北台灣2月是否真的會出現比霸王級寒流還冷的情況？根據《TVBS》報導，鄭明典表示模式常這樣預告，對預測內容暫時保留，並提醒有冷空氣的可能性。鄭明典還建議，應參酌兩個模式（歐洲、美國）可信度較高；就歐洲模式預測目前來看，溫度還是比較高，呼籲大家不用太擔心。

天氣方面，氣象粉專「進擊の天氣小編」提醒，水氣略增，各地雲多偶飄雨。受到華南滯留鋒面影響，目前有較多水氣在台灣上空，不少地區正有飄雨或小雨。預估「今天(30日)白天」都將受到這波水氣影響，雖然不是各地有雨，但降雨機會會增加，大家外出請記得帶把傘備用(尤其中南部地區)。雖然是東風(暖空氣)影響，但因雲量偏多，白天高溫略有降低，感覺起來會是「整天涼」，怕冷的朋友記得多加件外套。

更多三立新聞網報導

【一文看懂】關鍵12分鐘音檔曝！台64線丟包學霸慘死 政大師怒揪4疑點

舊衣如何回收？環保局解答曝「4大類＝一般垃圾」 丟錯恐噴6000元

出國才知道台灣好！網紅列「6大優點」 一票台人秒認：是真的

25歲學霸魂斷台64線！師慟曝「未了心願」 弟：從小是我最好的榜樣

