比 ChatGPT 爛卻比「A片」色！網喊：它聊色、生成色圖太猛了

（記者張芸瑄／綜合報導）網路上各式 AI 工具百家爭鳴，如何選擇最適合的服務成為不少使用者關心的議題。網紅 Cheap 近日就在社群分享自己的使用心得，直言 Google 推出的 Gemini 無論在文字生成或圖片產製上，都已明顯領先 ChatGPT，若只能訂閱一款 AI，他會優先推薦 Gemini。

Cheap 在貼文中指出，自己近日以「手繪台灣辦公室四大神獸」為指令測試 Gemini，系統不僅能順利生成圖片，連中文字呈現也已相當穩定。他認為，整體使用體驗已全面超過 ChatGPT，因此若只想付費一套 AI 工具，「Gemini會是第一選擇」。

廣告 廣告

圖／網紅 Cheap 近日就在社群分享自己的使用心得，直言 Google 推出的 Gemini 無論在文字生成或圖片產製上，都已明顯領先 ChatGPT，若只能訂閱一款 AI，他會優先推薦 Gemini。（擷取自 免費圖庫freepik）

不過，他也點名另一款由特斯拉執行長馬斯克推出的 AI「Grok」，直言整體能力「相比 Gemini 和 ChatGPT 還有一段距離」。但他話鋒一轉指出，Grok 最大特色在於能生成成人向內容，相關對話與圖像能力「極強」，因此即使訂閱費不便宜，仍吸引不少使用者付費。

Cheap 更形容，Grok 在成人內容生成上的能力「甚至比成人影片更猛」，原因可能與其訓練資料來源有關。他感嘆，馬斯克選擇以此切入市場，「或許正看準人性與市場本質」。

貼文曝光後，引發不少網友討論，留言區有人回應：「現在的 Grok 是閹割版，11 月初時更色」、「Grok 就是色，這點就值得我充值」、「好，懂了，選 Grok」、「謝謝便宜大的分析，我決定跳槽了」。也有人笑說：「人類真的會為色色內容買單。」

更多引新聞報導

遭親父長達7年插入性侵、手淫！喊「爸爸會慢慢進去」 二審判決出爐

春水堂衛生疏失爆發！「清潔劑誤當茶水」門市停業遭法辦

