比 REDMI 更抵玩的「窮人板」，小米 POCO Pad X1 現身 Geekbench 數據庫

文章來源：Qooah.com

媒體 GizChina 發佈消息稱，一款型號為 25099RP08G 的小米旗下新品現身 Geekbench 跑分平台。根據數據庫信息顯示，該裝置搭載高通 Snapdragon 7+ Gen 3 處理器，配備 8GB RAM，並運行 Android 15 系統。

目前，多方消息指出這款裝置很可能為 POCO Pad X1 平板電腦。其在 Geekbench 中的單核成績為1811分，多核成績為4600分。不過需要指出的是，工程機跑分數據可能存在一定浮動，未必完全代表最終零售版的性能表現。而從搭載的 Snapdragon 7+ Gen 3 處理器來看，這款平板並非面向低階市場，而是定位於中高階產品區間，預計價格將介於主流與旗艦之間。

POCO 品牌的產品通常基於小米現有裝置進行小幅調整，這款平板也不例外。它與小米平板7 採用相同的處理器，不過後者配備了 11.2吋 144Hz LCD 屏幕、8850mAh 電池並支援 45W 快充。

若以上信息屬實，POCO Pad X1 預計將在外觀設計和配色方案上進行差異化調整，同時定價方面可能會比小米同系產品更為親民。