比20名幼兒還重！桃園觀音444台斤超巨南瓜奪冠 明力戰全國比賽

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巨無霸南瓜過磅還需出動推高機。（翻攝觀音區農會臉書）

桃園市觀音區年度「超級大南瓜」比賽今（12日）登場，只見農民心血一顆比一顆還大，秤重還得出動推高機，最終由梁朝詠種植的444台斤（266.4公斤）奪下「南瓜王」冠軍，預計明（13日）天作為觀音區代表出征全國大南瓜比賽，得獎大南瓜後續將在下月登場的桃園蓮花季展出。

桃園觀音農會今（12日）進行一年一度的「大南瓜秤重大賽」，活動共計12名農友帶著精心照顧半年的超級大南瓜到場參賽，由於每顆都超過200台斤（120公斤），相當於20位幼兒園小朋友的重量，因此也出動推高機協助，畫面相當驚人。

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觀音農會指出，本屆冠軍由梁朝詠拿下，其南瓜重達444台斤（266.4公斤），預計明（13日）天代表觀音出征全國大南瓜比賽，事後得獎大南瓜也將在7月4日桃園蓮花季展出。

新北淡水農會指出，全國大南瓜活動自2012年起辦理，2022年間紀錄保持人為南投全蔣清的925台斤（555公斤），其次為淡水林建訓919.66台斤（551.796公斤），且林建訓曾拿過6次冠軍，是歷年參賽者之冠，重量已逼近亞洲紀錄的936台斤（561.6公斤）。

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