比2016年寒流更強？2/9北台灣平地恐現0度冰點低溫

今（29）日，台灣全境天氣穩定，氣溫舒適。然而，根據最新氣象預測，隨著週末東北季風增強，新一波冷空氣將自北方南下，北部與東半部地區將轉為濕冷天氣。展望下週，氣象專家警告，2月9日可能出現極強冷空氣，平地最低溫恐逼近0℃，甚至超越2016年「霸王寒流」的強度。

氣象專家警告，2月9日可能出現極強冷空氣，平地最低溫恐逼近0℃，甚至超越2016年「霸王寒流」的強度。（圖／中天新聞）

根據氣象粉絲專頁《觀氣象看天氣》引用美國氣象模式的模擬數據，2月9日清晨，約1500公尺高空的零下10℃等溫線可能壓境北台灣。若此預測成真，平地氣溫或將低至冰點，並可能帶來極端天氣現象。該專頁形容這是「相當誇張的預測」，但提醒民眾，目前仍屬於10天以上的長期模擬，未來的冷空氣移動路徑與強度仍有變數。

今日，由於東北風減弱，台灣多地天氣晴朗，早晨受輻射冷卻影響，平地最低溫約10至13℃，白天氣溫則回升至20℃以上，尤其中南部地區天氣溫暖，北部也出現陽光普照的情況。然而，這樣的穩定天氣恐難以持續至週末，氣象署預計東北季風將再度增強，北部與東北部氣溫將下降，整體體感溫度偏涼，早晚溫差明顯擴大。

美國預測模式顯示，2月9日清晨可能有強烈冷空氣壓境北台灣，平地恐探0℃。（圖／翻攝觀氣象看天氣粉專）

此外，氣象專家指出，負北極震盪的持續發展，可能導致冷空氣大舉南下，對台灣造成影響。儘管目前的數據顯示2月9日可能是極寒天氣的高峰，但由於預測時間跨度較長，後續仍需密切觀察模式變化，並做好防寒準備。

