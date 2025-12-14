比3公分還小！ 迷你男申請挑戰「最小生殖器」金氏世界紀錄

美國一名男子自曝陰莖僅1英吋，自小常因此遭到嘲笑。（示意圖／翻攝自Pexels）





美國北卡羅來納州男子邁克爾·菲利普斯（Michael Phillips）坦承自己的陰莖僅有1英寸（約2.54公分），自小便經常成為嘲笑的對象，但他甚至有意申請「世界最小陰莖金氏紀錄」。他強調，小陰莖其實是一種醫療狀況，不應成為取笑的理由，並希望藉此打破社會對男性生殖器尺寸的偏見。

根據《鏡報》報導，邁克爾從小就注意到自己的尺寸明顯比同齡男孩小，他原本以為自己只是長得比較慢，希望青春期能有所成長，但這個期待最終落空。他坦言，即便長大成人，面對這個狀況仍難以完全釋懷，他坦言：「我還是不確定自己是否真正接受了自己是小陰莖的事實。」

廣告 廣告

邁克爾表示：「如果有機會，我願意嘗試申請金氏世界紀錄，這或許能提高大眾對小陰莖這個狀況的關注。」他補充說，正是因為最初以玩笑的方式提起此事，他才意識到自己可能真的擁有世界最小陰莖。

邁克爾指出，社會對男性陰莖尺寸的期待過於嚴苛，小陰莖常被當作笑料，但很少人知道這是一種真正的醫學狀況。他批評社會對陰莖尺寸的迷思，認為男性普遍受到不切實際的標準束縛，而未達到標準的人也沒有辦法被理解。

據《Healthline》資料顯示，成人陰莖平均長度未勃起約9.17公分、勃起約13.1公分，而邁克爾的陰莖長度不到一英吋（約2.5公分），遠低於平均水平。他回憶，自己首次發現到異常是在學校時，一名女同學意外看到他的生殖器後對他嘲笑，這段經歷讓他害怕談戀愛。

醫學專家指出，小陰莖通常是由胎兒期睪固酮不足所導致。部分患者若及早接受激素治療，可促進生長。根據臨床定義，陰莖伸展長度不足三英吋（約7.6公分）即屬小陰莖範圍。邁克爾強調，外界常將尺寸偏小僅視為天生差異，忽略其潛在醫療意義。醫學專家也提醒：「大家應該知道，這種醫療狀況是真實存在的。」

邁克爾積極透過社群媒體分享自身經歷，鼓勵其他受困於羞愧與自卑的男性勇於表達，也提醒社會重視早期診斷與支持。他表示：「掙扎只會傷害自己，找到可以信任的人分享，往往會得到理解與接納。」他也坦言，若能藉由自己的案例，讓社會正視這種醫療狀況，「那會是一件有意義的事」。

更多東森新聞報導

醫起看／青年GG硬挺一整天！崩潰求醫 竟是罹癌了

不是第一次！丁斌煌釀「3命案」涉多起醫療糾紛

醫起看／男生愛愛好痛！不是太激烈 泌尿醫揭真相

