比3年前多5小時 與專家交流解鎖青少年數位心理密碼

cnews204251210a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

隨著網路快速發展與普及，青少年幾乎人人一手機。新北市衛生局表示，新北市6歲至24歲兒少人口高達66萬人，依據教育部民國112年最新「學生網路使用情形調查報告」，擁有智慧型手機的國小、國中、高中職學生的比例，分別為59.7%、87%及91.8%等。同年，兒福聯盟調查報告指出，兒少的網路使用時間（不含做功課、網路上課的時間），平均每週32.2小時，較3年前多5小時，顯示出青少年對3C的依賴急遽提升。

廣告 廣告

衛生局表示，根據世界衛生組織研究發現，有超過十分之一的青少年，在社群媒體上投入過多時間與精力，導致社交或心理障礙，出現與成癮相似的特徵，網路使用所衍生的焦慮、衝突與親子拉鋸，已成為影響兒少身心健康的重要議題。

衛生局表示，為回應3C時代青少年的心理挑戰，將12月14日在新北市政府507會議室，舉辦「新北市兒少心理健康講座交流：解鎖青少年的數位心理密碼·網路心時代」講座。

cnews204251210a03

衛生局表示，邀請了台灣大學公共衛生學院健康行為與社區科學研究所教授張書森，介紹由新北市政府衛生局，獲得澳洲非營利研究組織ORYGEN，全台唯一授權的《#chatsafe：引導年輕人在網路上安全談論自傷與自殺的指南》一書。教授將帶領聽眾與讀者，以安全的方式在網路上，討論自傷、自殺等訊息，學習回應他人的同時，也安全表達自身的想法。

衛生局表示，另外還邀請臨床心理師陳品皓，分享「3C時代的親職教養與溝通」，以多年的實務經驗，提供第一線陪伴者，在網路世代的浪潮下，如何幫助青少年辨識情緒、發展心理韌性。學習在數位科技下，建立正向、健康的溝通橋樑。

諮商心理師同時也是家長身分的許妮婷，則以「成為孩子在網路世界的北極星」為題，分享如何在青少年渴望隱私權、自主權的強況下，因應3C使用所引發的親子衝突策略，培養孩子自律、不依賴的健康關係，讓青少年不再迷「網」。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片、新北市府提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

強化岸際救援能力 海巡署與消防署簽署合作協議書

流動藥頭 警分逮2嫌50歲機車男還企圖催油門逃

【文章轉載請註明出處】