比6年前收購價還便宜？Prada宣佈，以14億美元併入義大利奢侈品牌凡賽斯

知名時裝品牌Prada宣布，正式完成收購同樣發跡米蘭的競爭對手凡賽斯（Versace），這筆交易案總金額高達12.5億歐元（約新臺幣439.7億元）。自此之後，以性感剪裁聞名的Versace，與擁有「醜時尚」（ugly chic）美學的Prada，以及深受年輕世代喜愛的Miu Miu，三個知名品牌將同屬一個集團旗下。

市場普遍期待這筆交易，他們希望能藉此重振凡賽斯的命運。該品牌過往作為美國奢侈品集團Capri Holdings一員，在疫情後的今天表現一直無法起色。

根據NBC報導，旗下同時擁有Michael Kors和Jimmy Choo兩塊招牌的Capri Holdings，是在2018年20億美元（約新臺幣628.2億元）收購Versace，但沒想到時隔多年出售，卻是以低於原始購買價的14億美元（約新臺幣439.7億元），將該品牌賣給Prada，能看出這個奢侈品牌面臨不小的挑戰與壓力。

Prada集團繼承人羅倫佐・伯特利（Lorenzo Bertelli），將親自擔任凡賽斯執行主席職務，指導其下一階段的發展方向，他同時兼任集團行銷總監。

作為聯合創意總監繆西亞・普拉達（Miuccia Prada）和長期擔任Prada集團主席帕崔茲奧（Patrizio Bertelli）的兒子，羅倫佐強調、自己街守候並不打算立即進行高層人事變動，雖然這個位列全球前十大知名品牌的凡賽斯，長期以來在市場上的表現一直不如預期。

義大利時尚品牌Prada的皮包生產線。（美聯社）

羅倫佐上週在位於斯坎迪奇（Scandicci）的皮具工廠告訴媒體，這個生產線目前替Prada和Miu Miu生產包包與背袋，不久將加入凡賽斯商品的生產線，讓這個奢侈品牌加入更多義大利本地的特色。

凡賽斯起源自義大利米蘭、由服裝設計師吉安尼・凡賽斯（Gianni Versace）在1978年，以自己的名字創立的時尚奢侈品牌，主打高檔的義大利製造成衣和皮革配飾，風格與設計一直獨樹一格。這個品牌由凡賽斯本人經營，直到1997年在邁阿密去世，後面由妹妹接手經營，並在2018年第一次轉售易主，也是同一年開始停止使用皮草。

