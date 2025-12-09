比7.6更強！日本面臨規模9強震危機 強度與「南海海槽」預警相當

日本青森縣東方外海昨晚11時15分發生規模7.6地震，截至今日上午9時，共有傷者30人、1棟房屋火災。 圖：取自日本氣象廳

[Newtalk新聞] 日本青森縣東方外海昨(8)晚11時15分發生規模7.6地震，且針對北海道至千葉縣等地區發布警報，未來一週可能再次發生強震，且最高有機會出現規模9強震，和去年日本氣象廳發布的「南海海槽」地震預警規模相當。對此，氣象署坦承，近年日本政府也不斷上修南海海槽，未來30年發生規模8.5地震的機率，但這波地震的位置和南海海潮地震的成因不同，因此不會相互影響。

日本青森縣東方外海昨晚11時15分發生規模7.6地震，截至今日上午9時，共有傷者30人、1棟房屋火災，另外，日本政府也於今晨發布「北海道・三陸外海後發地震注意資訊」，北日本外海延伸的日本海溝及千島海溝附近發生規模8～9的強烈地震，相當於去年8月發布的南海海槽地震臨時資訊中的「巨大地震注意」預警。

因此這次日本氣象廳再度發布規模8～9的強烈地震的警報，讓這個南海海槽地震預告再引起注意，去年8月，同樣位於南海海潮的日本九州宮崎縣外海發生7.1級地震，之後日本氣象廳發佈了從未有過的警報—「南海海槽地震臨時情報（注意巨大地震）」，預警一週內可能會發生規模8～9的強震，雖然事後沒有發生災害，但也讓大眾開始關注這件事。

對此，氣象署坦承，近年日本政府也不斷上修南海海槽，未來30年發生規模8.5地震的機率，但昨天日本青森外海的地震鄰近的千島海溝主要為太平洋板塊及北美洲板塊碰撞所致，而南海海槽主因菲律賓海板塊及歐亞大陸板塊碰撞所致，兩者成因不同，不會相互影響。

根據日本政府地震調查委員會9月26日公布的評估，將南海海槽大地震在未來30年內發生規模8以上強震的機率，從原本的約80％上修為「約60％到90％以上」。同時，若僅依地震平均發生間隔計算，數值為「20％到50％」。

