比AI快！Google「4大功能」超好用 隱藏技巧提高效率

Google 4大隱藏功能

雖然AI工具日趨成熟，大家在生活上碰到疑難雜症都會求助AI，但外媒《BGR》整理了Google的4大隱藏功能，其實只要學會使用方法，還是相當方便！

規劃交通與旅程

若你正在計畫行程，Google搜尋可以快速告訴你從A地到B地的交通方式。例如，輸入「A地到B地」，就可看到開車時間與公車班次。若距離較遠，Google也會提供步行、騎車等其他選項。

若你想比較航班價格，可以直接輸入機場代碼，或搜尋航班號碼，Google會提供航班資訊。若距離過長而只有飛行選項，可在搜尋中加入「distance」來顯示直線距離。

旅程中也能直接查詢飯店價格，只要輸入「hotels [城市]」，就會顯示不同選擇與日期設定，還能篩選住宿評分與價格。同時，你可以輸入「[城市] time」查詢當地時間，或「[城市] to [城市] time」比對兩地時差。

快速計算與單位轉換

Google 搜尋列也能當計算機使用。例如輸入「14x12」，就會直接顯示答案。基本運算符號包括「x」或「*」乘法、「/」除法、「+」加法、「-」減法。進階計算也可以參考Google的官方說明。

此外，Google還能做各種單位換算。只要輸入「[數值, 單位1] to [單位2]」，例如「2 kilometers to meters」，就會得到結果與換算公式。可轉換的單位包括長度、面積、重量、體積、速度、溫度、時間、能量、頻率、數據傳輸率等。也可輸入「unit converter」或「currency converter」快速開啟 Google 的單位或貨幣換算工具。

貨幣換算工具還能快速跳轉至Google Finance查看更多資訊，包括貨幣簡介、市場走勢與最新新聞。

搜尋結果篩選與進階功能

在搜尋結果頁面上，Google提供了「購物」、「圖片」、「新聞」、「影片」、「短影片」等工具，幫助你快速篩選結果。「更多」與「工具」選項則提供進一步篩選功能，例如時間範圍、進階搜尋或「逐字搜尋」（Verbatim），可精準找到完全符合搜尋字詞的結果。

進階搜尋技巧包括使用符號：「AND」、「OR」、「NOT」。使用「AND」可要求搜尋結果包含所有詞語，「OR」只需包含其中一個詞，「NOT」則排除特定詞語。其他常用指令還有「define」快速查詢單字定義，以及「weather:[城市]」查詢天氣。

若要在特定網站搜尋資訊，可用「site:」指令，例如搜尋「site:bgr.com iPhone battery settings」即可快速找到《BGR》網站上相關文章。

圖片與影片搜尋

Google的圖片與影片搜尋功能也很好用，進入「圖片」或「影片」頁面後，可使用「工具」篩選尺寸、顏色、版權、類型、時間，影片還可依長度、來源、解析度或字幕篩選。

圖片搜尋能幫你找到圖片來源或相似圖片：可貼上圖片網址、在Chrome手機版長按選擇「以Google搜尋此圖片」，或上傳圖片後裁切搜尋。

