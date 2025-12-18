比AI更吸金！國防新創募資暴增134%，Anduril創辦人：台灣不能只做代工，必須自研AI軍武

儘管AI是全球注目的焦點，但其中一個值得關注，而且是台灣也應該關注的領域已經悄然出現：國防。

根據CB Insights針對2025年國防領域的研究指出，2025年的國防領域新創預計將會募得180億美元的資金，比2024年成長134％，這股資金的洪流與美、中2大強國在科技、資金和政策上的激烈競爭息息相關，特別是供應鏈「去中化」的趨勢，加上俄烏戰爭中小成本無人機帶來的效益，成功顛覆了傳統戰爭模式。

這個大趨勢和新創的關係是什麼？

過去數十年來，國防軍工產業一直被視為是高技術門檻、高資本密集、法規嚴密且由政府主導的鐵板，然而回首二戰前後，美國的軍工競賽和科技工程創新的主導性政策，是矽谷得以崛起的關鍵之一，如今在地緣政治愈發不穩定的情況下，新創和國家安全這對組合似乎又走到了一起。

位處中美角力搖滾區，他點名台灣勢必自研AI軍武

全球知名加速器Y Combinator和創投紅杉資本首度出手投資國防新創，從中可以看出端倪，尤其是今年8月宣布將在台灣設立辦公室、估值達到280億美元的美國國防獨角獸Anduril Industries，以全新的商業模式帶起了美國國防的創新，也顯示政府逐漸接納矽谷軟體新創為首的新興國防戰略。

Anduril Industries來台 圖/國防部

來到台灣的不只有Anduril，還包含矽谷最神秘的國防AI軟體公司Palantir以及獨角獸Shield AI。多個巨頭「登陸」台灣意義非凡，畢竟台灣站在中美角力的「海景第一排」，除了擁有科技後盾的價值外，或許也提醒著台灣，我們要在國防領域自我創新，而且應該抓住這個良機。

「台灣擁有許多消費性電子產品、半導體等技術人才，這些技能與製造大規模自主彈藥、攻擊型無人機和感測器所需的技能相似。」Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）8月來台時說，「台灣必須發展具備人工智慧、自動化系統、高精準度飛彈防禦等現代化武器。」

其實台灣政府的態度已經明確轉向。賴清德總統宣示將推動「5大信賴產業」，軍工產業赫然在列。政府更以實際行動支持，行政院通過的2026年中央政府總預算案，國防支出達到歷史新高的新台幣9,495億元，占GDP的3.32％。

新興國防趨向小型、分散，軟硬整合鏈成最迫切後勤

對新創家來說，目前最誘人的目標在於無人機領域，政府期望至2028年，無人機產值能成長10倍，達到新台幣300億元。

在無人機領域中，國內新創的募資版圖也開始出現鮮明的「國防色彩」，包含今年1月獲得國防部新台幣9.8億元「無人機反制系統」標案、專注於雷達感測與衛星通訊解決方案的創未來科技，還有提供「偵查無人機」解決方案的AI新創艾知科技，才在今年4月完成由電子代工大廠和碩領投、SparkLabs Taiwan加碼跟投的600萬美元（超過新台幣1億元）Pre-A輪募資。

Taiwan Global Angels（TGA）共同創辦人黃沛聲則表示，由於網路、衛星通訊、無人及AI科技的綜合，新世代的國防科技，不再需要堆砌大型載人兵器，而是適合小型、分散式的作戰單位，對於台灣而言，這是彎道超車的最佳機會，因為台灣擁有完整精微的智慧化軟硬整合供應鏈，而且在島上就能組裝完成。」

「在國際情勢升溫的情況下，美國國防新創、無人機新創，都在降低對中國供應鏈的依賴，而台灣素來以強大的電子電機供應鏈聞名，因此無論是生產速度還是成本，在台灣的國防新創反倒有優勢。」艾知科技共同創辦人李芷婷說，國防與無人機，將是台灣走向全球的關鍵戰場。

