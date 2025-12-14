比AI還準確！專家揭「4生肖」判斷力爆棚 一眼識破人心助決策

實習記者藍子瑄／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾指出，有 4 個生肖將憑藉超強的分析力與直覺，做出最精準的判斷。（示意圖／Pixabay）

有些話對方明明沒說出口，卻好像已經猜得到他真正的想法；在做決定時，也不再只是聽表面說詞，而是更容易抓到重點。塔羅牌老師艾菲爾指出，這段時間特別容易看清事情的真實狀況，其中有 4 個生肖將憑藉超強的分析力與直覺，做出最精準的判斷，不論在職場或生活中，都有機會掌握主導權，成為關鍵時刻的決策角色。

★ 生肖蛇｜看得細、反應穩

生肖蛇本就心思細膩，這段時間判斷力特別好。遇到複雜狀況時，能分清哪些才是重點，不容易被情緒影響。談事情或做重要決定時，反而能冷靜觀察，早一步看出對方真正的想法，找到問題關鍵，做出最穩當的應對。

★ 生肖虎｜看懂人心、合作更順

最近在人際關係上特別有感覺，很容易看懂誰是真心、誰需要多留一點心。無論是談合作還是建立新關係，都不再只看眼前好處，而是會多想一步、看長遠一點，也因此更容易站在有利位置，合作起來更順。

★ 生肖雞｜抓細節、少出錯

這段時間對細節特別敏感，文件、合約、資料一看就能發現問題。不管是條文漏洞還是數字錯誤，都能迅速察覺。重要文件簽署之前，記得多看一眼，關鍵往往就藏在不起眼的小地方。

★ 生肖龍｜下對決定、掌控全局

遇到複雜局面時，能快速抓到重點，不容易被雜音影響。做決定時果斷又準確，不只幫自己突破卡關，也能帶著團隊或事業往正確方向前進。

艾菲爾也提醒，這段時間確實適合做重要決定，但洞察力要用在「看清楚」，而不是想太多。只要不過度猜測，把判斷力用在該用的地方，就能把這波好運真正變成成果。

