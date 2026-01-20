比ChatGPT好用？他大推「這款AI」威力強大 網友吵翻：付費才看出實力

網友討論關於使用ChatGPT和Gemini後的體驗。（圖／達志／美聯社）

人工智慧（AI）技術持續進步，各大科技公司爭相推出語言模型，許多使用者也在比較不同工具的效能。近日，有網友在台灣論壇PTT分享自身使用Google公司推出的Gemini後的體驗，指出其在資訊更新速度與回應具體程度上「完勝」OpenAI開發的ChatGPT，引發廣泛討論。

根據該名網友在PTT Gossiping板上的貼文，他以「Gemini屌打ChatGPT幾條街？」為題，表示自己最近一個月改用Gemini後，「真的感受從前從未感受過的強大威力」。他稱讚Gemini在提供解答時，內容不僅明確，資訊更新也相當即時，整體使用體驗遠勝於ChatGPT。

該網友指出，ChatGPT存在諸多限制，常常回覆過時資訊，且在提供解法或建議時缺乏實質內容。此外，他還批評ChatGPT「總是想盡辦法讓你付費」，並直言在目前情況下，「Gemini的表現勝ChatGPT幾條街？」

此篇貼文引發眾多網友共鳴與回應。支持Gemini者表示：「GPT真的爛，Gemini還更便宜」、「兩個都有用，現在幾乎只開Gemini」、「翻譯能力強，還能協助回覆句子」、「ChatGPT錯誤率高，沒參考價值」、「Gemini的資源與算術能力更優，GPT只是聊天機器人」、「我問GPT10次大概有8次是錯的答案」、「ChatGPT已經看不到Gemini車尾燈了」。

不過，亦有網友持相反觀點，認為ChatGPT的優勢被低估。有留言提到：「ChatGPT要用Pro版才看得出實力」、「對於多數人用的功能來說根本差不多好嗎，沒有好到非跳槽不可」、「你剛開始而已，之後你會發現GPT強很多」、「兩個都訂閱，OpenAI完勝」、「Gemini有時候會跟我說這個問題無法回答」、「對免費仔來說Gemini比較好，付費的話ChatGPT較好」。

