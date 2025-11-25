比N號房更惡劣！造假深偽裸照、侵犯未成年、利用老鼠會控制成員，南韓「最大性剝削案」主嫌獲判終身監禁

首爾中央地方法院日前做出判決，認定一名33歲的南韓籍男子金祿完（Kim Nok-wan，音譯），涉嫌經營網路社群勒索集團，利用祕密聊天室對多達261名受害者，進行性剝削或虐待行為，而經過檢方查證發現，其中還有十多名未成年人遭到強暴或性侵，法官依法判處無期徒刑，並強調被告的罪行極其嚴重，必須將其「永久與社會隔離」。

《美聯社》報導指出，這起案件被首爾當局形容為、南韓國內迄今為止、最大規模的數位性犯罪案件。除了主嫌被判處無期徒刑外，法官同時也對10名共犯，分別判處2至4年不等的刑期。根據判決書揭露的犯罪細節，主嫌金祿完最早從2020年8月開始犯案，他先在社群平台物色目標對象，以及那些潛在的「消費顧客」來源，同時再創立一個祕密Telegram聊天室躲避追緝，吸引潛在客群上鉤加入。而金嫌的做法，就是利用科技製作合成深偽性影像（Deepfake），而製作的素材來源，則是那些本身就會在粉專帳號，發表性暗示貼文和圖片的女性。

隨著聊天室規模愈來愈大，這些客群胃口也不斷被養大，甚至有人開始分享身邊熟人的性感圖像或裸露照片，沒想到就此掉入金祿完陷阱。掌握圖像後，金祿完開始威脅要曝光這些人的骯髒行為，並以此為把柄、強迫他們幫忙招募「新的受害者」加入，進而讓整個聊天室形成、一種常見的金字塔式（老鼠會）的勒索集團。

該集團大量製作深偽性影像，同時廣泛在不同論壇或網站分享，讓檢方極為憤怒的一點，在此案當中、大多數受害者都是未成年人。法院判決書還指出，金祿完在犯案期間，曾強暴或襲擊16名受害者，其中14人屬於未成年，還在其中13次犯罪時，錄製有關犯罪過程的影片存檔。

Telegram是跨平台的即時通訊軟體，用戶端是自由及開放原始碼軟體。（美聯社）

根據估算，他一共製作大約1700種性剝削圖像或影片，主人翁分別屬於「70名受害者」，並在大量在網路上擴散發布，隨後以此威脅那些拒絕合作的受害人，甚至還為了強迫本人接受，他甚至透過社群帳號、勒索部分受害者的家人和公司同事。

面對這種壓力和羞愧，與金祿完同樣被判刑的其他被告，當中竟有5人未成年，審判期間他們向法官坦承，雖然清楚知道，那些「下線」被招募的受害者，不久後也將面臨、自己過去曾遭受過的性剝削，但這麼做只有一個目的，就是防止自己的性暴露影像被公開散播，為了保全自己、最終依然選擇執行這些任務。

南韓警方公佈Telegram性剝削主嫌，現年33歲的男子金祿完（Kim Nok-wan，音譯）。（翻攝自首爾警察廳）

法院在判決聲明中提到，本案大多數受害者幾乎都是兒童或青少年，他們因這些罪行，遭受極大的身體和心理痛苦。

「數位性犯罪與其他犯罪不同，這些素材可以在數位空間中，迅速將對受害者的損害，放大到無法彌補的程度。一旦性剝削材料被發布公開，實際上幾乎很難完全刪除，這使得傷害停損幾乎是不可能的。」

主嫌金祿完是今年1月被捕，隨著韓國檢警逐步曝光其罪行，立即引發公眾的震驚和不敢置信，更多人擔憂、當前愈來愈便利的數位科技，會更加助長此類性暴力和犯罪發生，而且一般人根本無從防範。

這起案件的裁決，距離那樁震撼東亞的「N號房」主謀趙主彬（Cho Ju-bin）判40年刑期，已經過去5年時間。當時趙主彬因勒索數十名女性（包含多位未成年人），拍攝性剝削影片並上網販售而入獄。

