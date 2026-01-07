比PM2.5更毒！「超細懸浮微粒」加速動脈硬化

家醫科醫師李思賢指出，臨床上經常遇到飲食極度自律的患者，規律斷食且飲食乾淨，但健檢報告的發炎指標卻始終無法下降。他認為問題可能出在空氣品質。

超細懸浮微粒會直接改變腸道菌相組成，進而加速動脈硬化的進展。（圖／中天新聞）

一項刊登於《環境國際》期刊的研究顯示，超細懸浮微粒會直接改變腸道菌相組成，進而加速動脈硬化的進展。李思賢在臉書粉專表示，這種超細懸浮微粒的直徑甚至不到零點二微米，體積比PM2.5更加微小，卻擁有巨大的表面積，上面吸附著高濃度的氧化活性物質。這些微粒不僅停留在肺部，還會被推向咽喉後吞入消化道，使腸道被迫「吃」進來自交通廢氣與工業污染的化學毒素。

研究發現，當超細懸浮微粒進入腸道後，長期累積會導致毛螺旋菌科等益菌比例下降。李思賢指出，這種菌相失衡會觸發一連串的遠端連鎖反應，使血管壁上的動脈粥狀硬化斑塊變得更嚴重，堆積速度也更快，形同血管健康被「遠端操控」。

肝臟的細胞工廠接收到腸道傳來的錯誤訊號後，會導致內部產線大塞車，產出過多的垃圾與發炎物質。（示意圖／123RF）

李思賢說明，這條傷害鏈還會延伸至肝臟，肝臟的細胞工廠接收到腸道傳來的錯誤訊號後，會導致內部產線大塞車，產出過多的垃圾與發炎物質。最無奈的是，即使血脂檢驗單上的總膽固醇數值正常，這種內部的氧化風暴依然在默默傷害血管，這也解釋了為何有些人明明不吃糖、不碰精緻澱粉，血管仍悄悄老化。

李思賢建議，除了開啟空氣清淨機外，還要拿回身體的主動權。他提出三項建議，包括攝取多樣化的膳食纖維來支持益生菌生長，加強腸道屏障的修復；補充高品質的Omega-3脂肪酸來對抗系統性發炎；針對肝臟的氧化負擔，補充N-乙醯半胱胺酸或穀胱甘肽，可能有助優化細胞的自癒機制，清理環境毒素帶來的代謝廢料。

