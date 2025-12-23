比UG更可惡！Ｍ7花海、手寫卡悼念余家昶 「竟有人放名片打廣告」

記者李育道／台北報導

連日來不少民眾自發前往台北車站M7出口哀悼致意。（圖／記者李育道攝影）

為阻止捷運隨機攻擊釀成更大傷亡，57歲余家昶12月19日挺身而出卻不幸殞命，英勇行徑讓社會各界不捨，連日來不少民眾自發前往台北車站M7出口哀悼致意。不過，《三立新聞網》直擊發現，在滿滿鮮花與感謝卡片中，竟夾雜業者名片疑似打廣告，讓這處本應純粹的哀悼現場，多了一絲遺憾。

小朋友用著自己的方式悼念英雄余家旭，惹鼻酸。（圖／記者李育道攝影）

27歲張文於12月19日傍晚，在台北捷運台北車站M7出口附近投擲煙霧彈，濃煙迅速在地下空間瀰漫，現場民眾驚慌逃竄。就在多數人順著人潮離開時，余家昶卻逆向前行，試圖制止張文繼續傷害他人。

北捷Ｍ7處仍有不少民眾為英雄余家昶蓄哀悼，滿滿的手寫卡與鮮花。（圖／記者李育道攝影）

過程中，余家昶與張文發生扭打，張文隨即掏出預藏的長刀攻擊，余家昶遭刺中要害，傷重不治。警方後續在M7出口發現張文遺留的一只焦黑拖箱，初步勘驗後赫然發現箱內裝有多枚自製汽油彈。警方研判，張文疑似企圖先以煙霧彈製造恐慌，將人群逼入特定區域後再投擲汽油彈行兇，所幸計畫在拉扯過程中被打亂，才未釀成更大死傷。

北捷M7悼念余家昶。（圖／記者李育道攝影）

余家昶的犧牲震撼社會，事件發生後，許多民眾自發前往M7出口獻花、留言致意。《三立新聞網》現場觀察，案發至今已第五天，現場仍堆滿鮮花、卡片與供品，不時有民眾駐足哀悼，雙手合十、低聲祈禱，氣氛肅穆。

M7悼念余家昶英雄現場驚見有業者丟多張名片打廣告。（圖／記者李育道攝影）

不過，記者也注意到，在部分致意卡片中，夾雜著同一間素食館業者名片，疑似藉哀悼場合宣傳，細數至少可見8張。

M7悼念余家昶英雄現場驚見有業者丟多張名片打廣告。（圖／記者李育道攝影）

事實上，日前UG董事長鄭凱隆因在中山商圈哀悼現場放置印有品牌Logo的物品，引發爭議後公開致歉。如今M7出口再度出現疑似打廣告情形，讓人相當遺憾哀悼英雄的場所，不應成為任何形式的行銷舞台。

M7悼念余家昶英雄現場驚見有業者丟多張名片打廣告。（圖／記者李育道攝影）

記者實際走訪期間遇到警方巡邏，疑似有人誤以為蠟燭燈為明火，擔心發生意外，因此通報警方前來查看。（圖／記者李育道攝影）

