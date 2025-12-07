毛利保衛戰 消費性電子陷冰河期
在AI強勁需求的驅動下，吃到紅利的半導體、電子製造服務業者（EMS）營收持續攀升，但作為AI終端設備的消費性電子來說，恐陷入冰河期，主因歸咎記憶體價格漲幅沒有上限，供應鏈業者直言，此次記憶體漲勢前所未見，在成本失控、銷量暴跌下，將只剩AI相關需求一枝獨秀。為確保毛利，三星電子爆發部門內戰，半導體部門拒絕與行動部門簽下長約，需每季議價。
台灣代工與品牌大廠早已率先感受到寒意。華碩在上半年已啟動防禦機制，拉長備料周期，目前零組件與成品庫存水位皆達4個月，預期至今年底前受衝擊程度有限，但明年情況仍不樂觀。
技嘉則積極與供應鏈協調，力守一季度的庫存水位，但也坦言記憶體漲價將嚴重侵蝕毛利；宏碁董座陳俊聖則對明年PC市場持保守態度，認為將持平或小幅成長，最大變數仍是記憶體供應，市場更擔憂缺貨潮將一路延續至2027年。
市場人士指出，此次記憶體缺貨主因是OpenAI與三星、海力士簽下，2026年優先取得40％產能的長約，也引發其他大型雲端服務供應商（CSP）搶進所致；三星電子內部，更爆發部門內戰，半導體部門拒絕與行動部門簽下12個月長約，需要每季議價，主要是12GB「低功耗雙倍資料傳輸率第5代進階版」（LPDDR5X）價格已從年初的33美元翻倍至11月的70美元。
事實上，市場崩跌的訊號已經浮現，通路消息指出，包含華碩、微星、技嘉在內的主機板大廠，11至12月的出貨量較去年同期大幅衰退40％至50％，原本應是年底促銷旺季，卻因記憶體成本暴漲，導致DDR5規格的組裝成本過高，主機板需求近乎腰斬，加上超微與英特爾新平台全面轉向DDR5，低價庫存逐漸消化完畢，玩家面臨「不升級太慢、升級太貴」的兩難局面。
