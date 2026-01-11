毛利唱詠悼念戰役 桂綸鎂不捨落淚

記者王丹荷／綜合報導

陳柏霖、YELLOW黃宣率隊在紐西蘭進行尋寶之旅的《出去一下WHAT A TRIP》，今（11）日迎來本季完結篇，將與桂綸鎂一同尋獲此行最大寶藏。在毛利部落裡度過2天的他們，學習了毛利文化、緬懷了部落的歷史，認識了毛利文化的知識和遺產。1段百年前的慘烈戰役，讓3人感傷，更令桂綸鎂難過落淚。

在懷卡托的第2天，族長帶領著陳柏霖、黃宣和桂綸鎂來到朗吉里里戰壕，悲訴著1863年英國殖民軍隊和毛利人在懷卡托爆發了大規模衝突，重建160年前的戰壕是希望讓大眾了解戰爭的歷史與殘酷，激發人民反思，從過去記取教訓。踏入戰壕前，毛利戰士發出威嚇用來確認他們的來意，女性歌者也唱詠著哀悼罹難者的歌曲，歌聲優美但也充滿著哀傷。

廣告 廣告

在毛利戰士的目視下，3人跟隨著族長深入戰壕，最後走到了1間茅草屋前，族長開始講述著過去毛利先人的歷史故事，當時戰時約有一百二十多位老弱婦孺被困在此處，最後仍不幸被英軍槍砲及手榴彈奪走性命。族長神情肅穆地說：「我們要走過這條路，向先人們致意，緬懷已逝的親人。請你們想著失去的朋友，把他們放在心中，跟著我們一起前行，走完戰壕的最後一段路。」這時遠方也傳來毛利族人混合著悲憤及哀傷的吟誦。

在哀戚的歌聲中，眾人為逝者默哀，即使3人聽不懂歌詞，但悲慟的情緒感染所有人，桂綸鎂感傷地淚流不止。身為阿美族與泰雅族兩族之子的黃宣則衷心地感謝毛利族人們與他們分享了這段歷史，直言：「我們應該保護這些文化，讓全世界認識你們先人的魂魄和赤誠。」桂綸鎂感受到毛利先民守護家人和自己決心，也對瞭解毛利人的文化感到榮幸。陳柏霖認為這些情感是超越語言的，這段故事更應該被傳頌到全世界知道。

經過這2天的毛利文化洗禮，陳柏霖、黃宣和桂綸鎂在離開前向眾人展現了在此所學到的技能，他們用流利的毛利語自我介紹、演示戰舞，出色的成果得到毛利族長及長老們的認可，優秀真誠的學習也被毛利族人們稱為「你們如同毛利人般的樣子活過了」，並為他們舉行祝福儀式，送上象徵毛利精神頭飾以及珍貴毛利玉，代表他們真正被毛利人接受。

最後族長送給他們1句密語「回到起點」並拿出獵人公會的證書讓3人簽名，原來獵人們要找尋的真正寶藏是「文化傳承」，3人順利通過了考驗，這趟融合了旅遊、冒險、文化、永續精神的紐西蘭尋寶任務也宣告完成。

回顧這趟紐西蘭之行，桂綸鎂因而認識了黃宣，更是久違地與陳柏霖一同進行旅程，她感動表示：「我覺得大家都非常真誠，就像奇異果一樣，外表看起來很素樸，可是切開後很多汁、很飽滿，有很多故事可以挖掘。」貫穿整趟行程的陳柏霖與黃宣更是激動不已，陳柏霖感嘆：「這趟旅程真的是what a trip！」黃宣也認同：「我們交到很多好朋友、吃到很多很棒的東西，寶藏來自於這個過程本身，還有跟誰出去的心情，勝過你最終得到什麼，就像剛剛族長所說的，這個旅程本身就是寶藏，我們自己就是寶藏！」

黃宣（左起）、桂綸鎂、陳柏霖接受毛利文化洗禮留下難忘回憶。（《出去一下》提供）

桂綸鎂被唱詠懷卡托戰役罹難者的歌謠感動落淚。（《出去一下》提供）