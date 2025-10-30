毛利推升 中鋼9月税前淨損減為9.8億

中鋼30日公布9月份合併財報,受到毛利增加、營業損失減少,加上轉投資礦業獲配股利增加等因素激勵,單月合併稅前淨損減為9.80億、月增24%,但前三季受到單價減少,與投資礦業獲配股利減少等因素影響,累計前三季合併税前淨損增為46.79億、年诚229%。中鋼表示,目前國內外鋼需復甦緩慢,終端回補力道温和,整體鋼市呈現築底盤整態勢。

中鋼今年累計至114年9月的合併營業收入為2,417.82億元、年減12%；累計合併營業損失為42.59億元、年減601%；累計合併稅前淨損為46.79億元、年減229%。

廣告 廣告

中鋼9月鋼品銷售量為61萬3,926公噸；今年累計鋼品銷售量為555萬8,736公噸。中鋼表示,單月月合併稅前淨損較上月有利，主要是鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入減少；惟鋼鐵業單位毛利增 加，致營業損失減少；另礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

同時,中鋼今年累計合併稅前淨損較去年同期淨利不利，主要是鋼鐵業銷售單價減少，致營業收入減少及營業損 失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，致業外支出增加。

展望未來,中鋼認為,美歐等主要經濟體平穩運行，但因政策不確定性及高關稅影響經濟前景的風險，OECD對明年全球經濟成長率估值仍持平在2.9%。台灣雖人工智能及半導體相關產品拉貨持續強勁，出口續推動經濟成 長，但傳產及製造等其他產業則面臨動能弱勢。鋼鐵市場部份，世界鋼鐵協會(worldsteel)預期明年鋼鐵需求可溫和成長至17.72億公噸，歐盟計劃明年調降鋼鐵進口免稅配額近半並對超額進口課徵50%關稅，後續可能重塑當地甚或全球鋼鐵貿易格局；目前國內外鋼需復甦相對緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市整體呈現築底盤整態勢。

更多品觀點報導

考量下游競爭力 中鋼11盤價平盤

中租-KY九月稅後EPS自結0.8元 前三季為8.45元！

