毛利推升 中鋼9月税前淨損減為9.8億
中鋼30日公布9月份合併財報,受到毛利增加、營業損失減少,加上轉投資礦業獲配股利增加等因素激勵,單月合併稅前淨損減為9.80億、月增24%,但前三季受到單價減少,與投資礦業獲配股利減少等因素影響,累計前三季合併税前淨損增為46.79億、年诚229%。中鋼表示,目前國內外鋼需復甦緩慢,終端回補力道温和,整體鋼市呈現築底盤整態勢。
中鋼今年累計至114年9月的合併營業收入為2,417.82億元、年減12%；累計合併營業損失為42.59億元、年減601%；累計合併稅前淨損為46.79億元、年減229%。
中鋼9月鋼品銷售量為61萬3,926公噸；今年累計鋼品銷售量為555萬8,736公噸。中鋼表示,單月月合併稅前淨損較上月有利，主要是鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入減少；惟鋼鐵業單位毛利增 加，致營業損失減少；另礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。
同時,中鋼今年累計合併稅前淨損較去年同期淨利不利，主要是鋼鐵業銷售單價減少，致營業收入減少及營業損 失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加，致業外支出增加。
展望未來,中鋼認為,美歐等主要經濟體平穩運行，但因政策不確定性及高關稅影響經濟前景的風險，OECD對明年全球經濟成長率估值仍持平在2.9%。台灣雖人工智能及半導體相關產品拉貨持續強勁，出口續推動經濟成 長，但傳產及製造等其他產業則面臨動能弱勢。鋼鐵市場部份，世界鋼鐵協會(worldsteel)預期明年鋼鐵需求可溫和成長至17.72億公噸，歐盟計劃明年調降鋼鐵進口免稅配額近半並對超額進口課徵50%關稅，後續可能重塑當地甚或全球鋼鐵貿易格局；目前國內外鋼需復甦相對緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市整體呈現築底盤整態勢。
其他人也在看
中鋼前九月虧損 全年恐難轉盈
中鋼30日公布自結9月稅前虧損9.80億元，雖然比起8月的12.91億元收斂，但累計前九月中鋼稅前虧損金額已達46.80億元。中鋼高層表示，由於今年價量都不佳，全球鋼鐵需求狀況也不強勁，因此獲利狀況並不理想。工商時報 ・ 13 小時前
高市中鋼鋁業股份有限公司救災演練 提升救災效能
為提升廠方自主應變能力及強化消防人員救災技能，高市府消防局第三救災救護大隊於今(卅)日上午，在中鋼鋁業股份有限公司（小港區東林路十七號）舉辦聯合演練，這次訓練旨在增強廠區自衛編組的應變能力，使員工能迅速有效地執行通報、初期滅火及避難引導等任務。同時，消防人員藉此提升戰技戰術、指揮調度能力，進一步強化整體救災效能。此外，還動員廠方自設消防隊及救災救護義消共同參與，培養彼此支援默契，熟練各項救災、救護及裝備操作技能，共同守護民眾生命財產安全，打造幸福平安的城市。(見圖)消防局今(卅)日說明，訓練情境設定為中鋼鋁業股份有限公司軋鋼廠區內部發生火警，且疑似有人員受困，消防局接獲通報後，立即派遣十餘輛各式消防車及消防機器人、空拍機前往現場搶救；抵達現場後，消防隊與廠方救災資訊權並掌 ...台灣新生報 ・ 1 天前
中鋼9月營收243.85億創63個月新低！稅前淨損縮小至9.81億元
中鋼（2002）今（30）日下午2點31分發布重大訊息，公告9月份自結合併營收及稅前損益。9月稅前淨損約9.81億元，儘管虧損幅度較8月改善24%，但營收僅達243.85億元，創下63個月以來新低，月減1.4%、年減8.8%。中天新聞網 ・ 21 小時前
中鋼9月稅前淨損9.8億元 營運持續築底盤整
[NOWnews今日新聞]中國鋼鐵股份有限公司今（30）日公布114年9月自結合併損益，9月合併營業收入為新台幣243億8478萬元，較上月減少1%；合併營業損失9億700萬元，較上月改善17%；合併...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
中鋼9月稅前虧損收斂24% 前三季稅前淨損46.8億元
中鋼 9 月稅前虧損收斂 前三季虧稅前淨損 46.8 億元鉅亨網 ・ 23 小時前
《鋼鐵股》中鋼9月稅前淨損9.8億元 鋼市築底盤整
【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)周四公布114年9月自結合併損益，單月稅前淨損9.80億元，月減24.06%、年增45.30%，中鋼損失月比縮小、年比仍擴大。中鋼累積前9月合併稅前淨損46.79億元，轉虧年減228.52%。中鋼認為，目前國內外鋼需復甦相對緩慢，終端庫存回補力道溫和，短期鋼市整體呈現築底盤整態勢。 中鋼今年9月合併營業收入243.84億元，年減8.83%、月減1.43%；合併營業損失9.07億元，月減16.51%；合併稅前淨損9.80億元，月減24.06%、年增45.30%，中鋼損失月比縮小、年比仍擴大。 中鋼說明，9月合併稅前淨損月比有利，主係鋼鐵業銷售數量減少，致營業收入減少；惟鋼鐵業單位毛利增加，致營業損失減少；另外礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。 中鋼前9月合併營業收入2417.82億元，年減11.74%；合併營業損失42.59億元，轉虧年減601.28%；合併稅前淨損46.79億元，轉虧年減228.52%。中鋼說明，本期累計合併稅前淨損較去年同期淨利不利，主係鋼鐵業銷售單價減少，致營業收入減少及營業損失增加；另礦業投資獲配股利減少及財務成本增加時報資訊 ・ 23 小時前
接見愛爾蘭跨黨派議員訪團 江啟臣盼攜手促雙邊交流 (圖)
立法院副院長江啟臣今天接見「愛爾蘭眾議院跨黨派國會議員第二團」，他表示，感謝愛爾蘭國會多次發言挺台，更感謝愛國友台小組的真摯友誼，盼兩國國會議員能攜手促進台愛雙邊交流。中央社 ・ 21 小時前
雙11大戰開打！ 三大電商找啦啦隊女孩「熱舞應援」
雙十一購物節即將到來，各家電商紛紛邀請啦啦隊女神助陣；像是樂天女孩就幫自家的樂天市場應援，富邦的momo購物台，找來旗下啦啦隊員李珠珢，擔任活動大使拍廣告，而PChome則請到安芝儇、河智媛等韓籍啦啦...華視 ・ 21 小時前
「熊鷹-尋 閃現長空的白羽」特展 草山猛禽中心開展
【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】由臺北市動物保護處於今(114)年持續委託台灣猛禽研究會經營管理「草山猛禽互傳媒 ・ 22 小時前
李遠現勘嘉義市史蹟資料館災損（2） (圖)
文化部長李遠（前左3）30日由嘉義市長黃敏惠（前左2）、民進黨立委王美惠（前左）等人陪同到嘉義市史蹟資料館會勘，了解場館於風災受損情形，並聽取館方導覽介紹。中央社 ・ 21 小時前
從「政策補貼」到「企業補貼」！長安、奇瑞、蔚小理齊推購置稅補貼 瞄準政策過渡期訂單
近期，長安汽車 (000625-CN) 、奇瑞汽車 (鉅亨網 ・ 1 天前
嘉義市東、西區公所臉書遭冒名 警逮面交車手送辦
嘉義市東、西區區公所臉書粉絲專頁近期陸續傳出遭不法分子冒名成立假帳號，以「免費健走、太極拳、瑜伽」等課程先誘騙民眾，最後將被害人導向「虛擬貨幣假投資」詐騙。所幸區公所迅速反應，嘉義市警局長陳明志親自督軍，立即成立專案小組偵辦，及時查獲面交車手，有效遏止詐騙擴散。警方指出，本案緣於114年10月5日傍晚，東區區公所職員發現有假冒的臉書專頁，發布多項免費課程招募訊息，並要求民眾點擊連結加入Line好友留下個資。東區區公所主任吳勇杰接獲通報後，立即撥打165反詐騙專線，並在第一時間於區公所官方臉書上發布澄清訊息，提醒民眾切勿上當，隨即前往市警局刑事警察大隊報案。隔天，西區區公所臉書亦出現同樣遭冒名狀況。警方深入偵辦發現，這些詐騙集團先以「公務機關」名義取信民眾，用「免費課程」當作誘餌，民眾一旦加入Line好友，隨即會被引導至假投資群組或平臺，謊稱可利用交易平台漏洞賺取高倍率報酬，並可獲取每月穩定配息，僅需將現金兌換成虛擬貨幣再入金給團隊代為操作即可，誘騙不諳網路陷阱的民眾上當受騙。警察局長陳明志高度重視此類假冒公務機關的詐騙行為，立即指示刑事警察大隊將此案列為重點，成立專案小組，運用科技偵查台灣好新聞 ・ 22 小時前
供需緊張支撐行情，高盛上調2026年鐵礦砂價格預期至93美元
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，鑑於宏觀經濟層面的支撐、庫存更為緊張和中國鋼鐵產量堅挺，高盛集團上調了2026年鐵礦砂價格預期，不過相較今年，明年價格仍將下跌。Aurelia Waltham等高盛分析師在報告中指稱，預計鐵礦砂這種煉鋼原料2026年的平均價格將為每噸93美元，比之前的預測高5美元。然而，這仍然遠低於目前鐵礦砂期貨的市場價格。高盛這份報告指出，近幾個月來，鐵礦砂市場供需狀況比預期的更緊。中國鋼鐵產量堅挺，使得過去兩個季度港口庫存基本持平，加上人民幣升值，都對鐵礦砂價格起到了支撐作用。新加坡鐵礦砂期貨價格目前約在每噸107美元附近，已從6月中旬的低點反彈約15%。儘管鋼鐵出口強勁，但是中國的房地產市場低迷多年，打擊了國內需求。高盛表示，前景依然不佳，預計到2026年第四季，鐵礦砂價格將跌至每噸88美元，不過這一預測高於此前的80美元。財訊快報 ・ 1 天前
東隆興：持續開發高值化產品 提升獲利能力
主要提供色紗給布廠的東隆興（4401）30日舉行法說；面對關稅、中國大陸等因素干擾下，東隆興指出，將持續開發環保再生纖維、Recycle PA6、PA66等高值化產品，確保市場競爭力及提升獲利能力。中時財經即時 ・ 23 小時前
【公告】鑫科法人董事中盈投資開發股份有限公司改派法人代表
日 期：2025年10月31日公司名稱：鑫科(3663)主 旨：鑫科法人董事中盈投資開發股份有限公司改派法人代表發言人：馮復安說 明：1.發生變動日期:114/10/312.法人名稱:中盈投資開發股份有限公司3.舊任者姓名:吳俊輝4.舊任者簡歷:中盈投資開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳世新6.新任者簡歷:中盈投資開發股份有限公司總經理，中國鋼鐵股份有限公司財務處處長7.異動原因:法人董事代表人吳俊輝先生於114年10月31日屆齡退休8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/159.新任生效日期:114/10/3110.其他應敘明事項:無。中央社財經 ・ 1 小時前
【公告】來頡董事會決議114年第3季盈餘不分派
日 期：2025年10月30日公司名稱：來頡(6799)主 旨：來頡董事會決議114年第3季盈餘不分派發言人：孟慶達說 明：1. 董事會決議日期：114/10/302. 股利所屬年(季)度：114年 第3季3. 股利所屬期間：114/07/01 至 114/09/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：董事會決議114年第3季盈餘不分派，依公司法函釋內容，不須編造盈餘分派表，故分配各欄位均為0。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元中央社財經 ・ 1 天前
颶風「梅麗莎」登陸牙買加 造成50萬戶斷電
五級颶風「梅麗莎」（Melissa）28日下午登陸牙買加，風速高達每小時185英里（295公里），強度遠遠高於五級颶風門檻的157英里，造成當地超過50萬戶斷電。中時財經即時 ・ 1 天前
研華前三季EPS 8.67元，各事業群齊見雙位數成長，擬漲價反應成本壓力
【財訊快報／記者王宜弘報導】IPC龍頭研華(2395)董事會通過第三季財報，累計前三季合併營收達529.61億元，較去年同期成長22%，毛利率39.8%，營業利益為87.56億元，營益率16.5%，合併稅後淨利為74.89億元，較去年同期成長18%，EPS 8.67元。在單季營運部分，研華第三季合併營收為177.74億元，年增19%，毛利率38.9%，營業利益27.08億元，營益率15.2%，合併稅後淨利為27.66億元，年增23%，EPS為3.2元。若以美元表達，研華前三季營收16.97億美元，年增25%。以區域別而言，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，分別年增23%、22%、14%、24%及28%；北亞持平。各事業群均年增雙位數，智能服務(iService)年增58%、智能系統(iSystem)及物聯網自動化(iAutomation)分別成長34%及15%；嵌入式事業群(Embedded Sector)則年增11%。研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，第三季接單/出貨比值(B/B Ratio)為1.01，其中三大區以歐洲市場BB值1.1動能最為強勁，中國市場為1.01表財訊快報 ・ 1 天前
航海王陽明上線！斥資10億元換艦隊 首批甲醇雙燃料船正式簽約
陽明海運（2609）正式啟動船隊升級轉型計畫。28日，陽明海運在日本今治國際飯店與日本造船株式會社、今治造船株式會社及正榮汽船株式會社完成合約簽署，預定購入3艘建造中新船，並再訂造3艘新船，為旗下船隊導入全新8,000 TEU級甲醇雙燃料預置全貨櫃輪。新船將自2028年起陸續交付，全面替換現役高齡船隻，並強化公司未來主力航線的運力結構與綠能競爭力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《拳擊》父母經營必比登推介名店鼓勵學拳 陳涵希飛盤轉拳擊8個月初嘗冠軍滋味
文：洪偵源 國二（8年級）的陳涵希今天（30日）在總統盃中等學校拳擊錦標賽，奪下國女41公斤級金牌，初嘗全國冠軍滋味，在今年3月以[]WOWSight ・ 1 天前