毛加恩女兒染腸病毒併發腦炎！ 醫：71型併發重症專攻「腦幹」病程極快





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】藝人毛加恩的妻子Tiffany日前在社群平台透露，年僅一歲的女兒因腸病毒併發重症腦炎緊急住院治療，所幸經過醫療團隊照護後已順利出院。她心疼地說「這幾天看孩子受罪真的是撕心的那種痛」，並呼籲家長別輕忽腸病毒的威脅，能打疫苗就盡早施打。腸病毒看似常見，但若併發重症可能在短短數天內危及性命。



腸病毒71型易引發腦炎重症 五歲以下風險最高



國泰醫院兒童醫學部主任沈仲敏指出腸病毒包含數十種型別，其中以腸病毒71型最容易導致神經系統併發症，五歲以下嬰幼兒為感染重症的高危險群。根據衛福部疾管署資料顯示，感染腸病毒71型的幼兒，八成至九成會出現手足口病症狀，包括39℃以上高燒持續超過3天，手部、足部及口腔黏膜出現針頭大小的紅疹或水泡。然而真正危險的是，這些看似輕微的症狀背後可能潛藏致命危機。

任沈仲主任說明，腸病毒71型併發重症主要侵犯中樞神經系統特別是腦幹部位，可能引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等嚴重併發症，這些併發症大多於發病後2～7天出現，平均在發病後第3天左右。由於病程變化極為迅速，家長必須在發病初期就提高警覺，密切觀察孩子的身體狀況。



出現3大前兆急送醫 接種疫苗降可預防重症風險



任沈仲主任提醒家長若家中患有腸病毒的孩子，出現持續昏睡、持續嘔吐與肌躍型抽搐是腸病毒重症的3大前兆病徵，應立即送往大醫院治療。肌躍型抽搐表現為全身肢體突發式顫抖，類似受到驚嚇的動作，在睡覺時特別頻繁，若每小時發作數次就屬於異常現象。此外，若孩子出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、呼吸急促或心跳加快等症狀，也必須儘速就醫。



目前台灣已有兩款腸病毒71型疫苗獲得食藥署核准上市，建議2個月以上至6歲以下嬰幼兒接種，雖然疫苗無法預防所有型別的腸病毒，但能有效降低感染腸病毒71型後發生重症或死亡的風險。除考慮接種疫苗外，家長平時應落實勤洗手習慣，定期清潔消毒兒童常接觸的物品玩具，當孩子出現疑似症狀時應儘速就醫並在家休息，避免前往公共場所以減少病毒傳播機會。



