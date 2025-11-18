毛加恩生日成「最沉重日子」 羅雯吐心碎真相：同一天失去二女兒
籃球員毛加恩與造型師妻子Tiffany（羅雯）婚後育有一子一女，羅雯16日在社群貼文透露，毛加恩生日當天，同時也是兩人第二胎女兒的忌日，讓夫妻倆每年面對生日時，都必須同時承受慶祝與哀悼的複雜心情。
深情讚老公是全家後盾 你的美好值得被慶祝
羅雯在貼文中寫下深情祝福：「我知道每一年的生日，你跟我都不知道要用什麼心情面對。」她透露，毛加恩曾因心情沉重而表示不想再過生日，但她仍希望另一半明白：「你值得被慶祝，因為你很棒。」她形容毛加恩不僅是兒子的樂高夥伴，也是女兒最愛的人，更是她堅強的後盾，「沒有你，我的所有夢想無法實現。」
毛加恩甜蜜回應「Love You」 夫妻隔空放閃
羅雯也表白，丈夫的正直、善良與穩定情緒，都是她極度佩服與想學習的特質，她寫道：「你總是正面積極地處理所有事情，工作上我更是崇拜你的溝通能力以及無私。」最後她再度向老公喊話：「你的美好要被慶祝，I love you，Happy birthday。」毛加恩則甜蜜在留言區回覆3個愛心圖案加上「Love You」，夫妻隔空放閃。
曾歷產後大出血與喪女之痛 羅雯曾與死神拔河兩天
事實上，羅雯過去接受雜誌訪問時，曾曾談及第二胎的生產過程，她透露當時剖腹產後竟發生產後大出血與血管栓塞，被緊急送入加護病房，跟死神拔河兩天，身體還未痊癒，就得面對失去孩子的巨大悲痛，加上不久後公公離世，讓她陷入嚴重產後憂鬱，情緒一度崩潰。
