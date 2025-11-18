毛加恩生日是二女兒忌日 妻吐：不知道用什麼心情面對

籃球員毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚。（圖／翻攝自Tiffany IG）





籃球員毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，育有一子一女，家庭生活幸福美滿。Tiffany在16日發文祝福老公的生日，但同天也是兩人二女兒的忌日，「我知道每一年的生日你跟我都不知道要用什麼心情面對，因為這一天對我們來說都蠻沈重的。」

Tiffany透露，前幾年毛加恩曾說再也不要過生日，「但我想告訴你，你值得被慶祝，因為你很棒。」因為毛加恩不僅是兒子的樂高夥伴，還是女兒的最愛，更是她最堅強的後盾，「沒有你我的所有夢想無法實現。」

Tiffany進一步提到，毛加恩總是正面積極的處理所有事情，更崇拜對方在工作上的溝通能力及無私，「你的正直與善良、穩定的情緒，都是讓我值得學習的榜樣。」更甜蜜告白，「你的美好要被慶祝，I love you，Happy birthday 。」毛加恩也留下3顆愛心，以「Love You」回應。



