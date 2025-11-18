毛加恩生日是二女兒忌日 妻吐：不知道用什麼心情面對
籃球員毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，育有一子一女，家庭生活幸福美滿。Tiffany在16日發文祝福老公的生日，但同天也是兩人二女兒的忌日，「我知道每一年的生日你跟我都不知道要用什麼心情面對，因為這一天對我們來說都蠻沈重的。」
Tiffany透露，前幾年毛加恩曾說再也不要過生日，「但我想告訴你，你值得被慶祝，因為你很棒。」因為毛加恩不僅是兒子的樂高夥伴，還是女兒的最愛，更是她最堅強的後盾，「沒有你我的所有夢想無法實現。」
Tiffany進一步提到，毛加恩總是正面積極的處理所有事情，更崇拜對方在工作上的溝通能力及無私，「你的正直與善良、穩定的情緒，都是讓我值得學習的榜樣。」更甜蜜告白，「你的美好要被慶祝，I love you，Happy birthday 。」毛加恩也留下3顆愛心，以「Love You」回應。
【更多東森娛樂報導】
●曾情傷暴瘦！白歆惠消失6年成百億富太 現況曝光
●結婚4年「懷孕3年」！毛加恩忘記妻：不腫長什麼樣
●毛加恩生日 遇第二胎早產身亡！妻罹產後憂鬱
