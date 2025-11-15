毛加恩的苦惱 國王的3J矛盾 造就小胖的新局
國王隊的問題，就是林諺廷的挑戰，尤其是他在場上表現明顯比昔日學長不穩定，是一大問題。 (潘安彥攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】John Patrick挾著日本B聯盟總冠軍的王家總教練頭銜投奔臺灣，卻在TPBL踢到鐵板，僅執教7場比賽就黯然下課，由比他年輕17歲的老國手球員小胖洪志善取代，其中故事曲折，簡而言之，就是一場美國版3J故事。
美國版3J故事的第一男主角是James Mao(中文毛加恩)，第二男主角是Jeremy Shu-How Lin(林書豪)，John Patrick(國王隊官方譯名是約翰)則是犧牲最大的第三男主角。
3J故事的起因，不是John Patrick的錯，而是他在上球季確認以高薪待遇飛來臺灣就職前，已經被賦予國王隊延續三連霸(2024年PLG總冠軍、2025年TPBL總冠軍之後，爭取TPBL的連霸)重任，未料，Jeremy Lin林書豪突然在37歲生日過後一星期，無預警宣布退休，導致國王隊在新球季的戰力陡變(也是陡降)，加上美籍洋將曼尼高(大三元製造機，國內職籃唯一大四喜球員)離去，使得國王隊新球季的先發陣容折損大半，後場只剩李愷諺一人苦撐。
國王隊在本季的TPBL前7戰是輸多贏少，加上參戰東超的表現也不佳，按照總經理毛加恩James Mao的說法，例行賽前7戰的3勝，都是來自對手非完整陣容所致，依照他的標準，這七戰都不算真正贏球，所以總經理和總教練之間就產生了路線之爭，球隊GM的James認為國王隊仍具爭冠實力，應該力拼本季最佳成績，但總教練John Patrick則以務實觀點認為球隊必須重建(rebiulding)，所以他大力起用新人，給予來自政大的林諺廷(25歲)、鍾理翔(22歲)和熊祥泰(夏威夷生出的ABC)頗多上場時間，而部分以往封王關鍵主力球員的上場時間大幅縮減，發揮受限，球隊內部氣氛也逐漸產生變化。
本季TPBL的競爭有很大變化，比賽張力也空前緊張，上季打進總冠軍賽的國王隊、海神隊成績不不符預期，更換本土總教練簡浩的夢想家隊也進入成長痛苦期，但痛失Jeremy Lin林書豪的國王隊，無疑是變化幅度最大的一隊，也是球隊GM內心掙扎最嚴重一隊，目前國王隊已經選擇了力爭上游的方向，教練團未來4個月必然是備受煎熬，James Mao毛加恩和Jeremy Lin林書豪是否會有密集磋商，外人應該都不會知道，但如果哪一天Jeremy 突然現身臺灣，或突然宣布重返國王，球迷也不必太驚訝。
眼前的國王，最重要的是幫助林諺廷，畢竟每場可以打23分鐘的他，兩分球命中率43%，三分球22%，和他昔日在能仁家商體系的同學谷毛唯嘉(41%、41%)、高錦瑋(65%、38%)相比，還有很大進步空間，這應該都是洪志善總教練目前必須解決的問題。
林俊吉親身示範本土後衛的進攻能力，是國王隊新生代球員場上生存的第一要件。 (潘安彥攝影)
