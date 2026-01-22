毛加恩領軍配音《山羊巔峰》 打造全明星臺灣隊

記者王丹荷／綜合報導

《Kpop 獵魔女團》、《蜘蛛人：穿越新宇宙》原班索尼動畫團隊最新力作，NBA巨星史蒂芬柯瑞親自監製打造的熱血動畫電影《山羊巔峰》即將於農曆春節前上映，今（22）日公開中文版配音明星陣容，由新北國王總經理毛加恩領軍，與陣中球員呂政儒、李愷諺客串獻聲，打造真正的「全明星臺灣隊」配音陣容。

前中華隊國手毛加恩將為史蒂芬柯瑞配音的長頸鹿「蘭尼」重新詮釋臺灣的口氣，他特殊且極具層次的聲線讓配音導演感嘆真的太有特色了，讓他們專業配音員備感壓力，深怕聲音魅力會被比下去！

以神準外線著稱、締造無數經典時刻的「三分球傳奇」呂政儒，則為片中氣勢十足的大猩猩「達斯卡斯」配音，比賽中的怒吼和打氣聲剛好派上用場，完美詮釋暗影隊禁區霸主的壓迫感與領袖氣場。

此外，本季以全能身手帶領球隊控制節奏的控衛、擁有「臺版飆風玫瑰」封號的李愷諺，在《山羊巔峰》中客串暗影隊「李大獅」以及帥到沒朋友的山豬騎士「阿莫」，展現他少有的喜劇長才，雖然篇幅不多，但是卻令人留下深刻的印象。

《山羊巔峰》英文版卡司在近期又公開一波神秘陣容，讓粉絲大呼根本是NBA傳奇球星夢幻隊，名單包括3屆NBA總冠軍得主，表現一定超過9分的「閃電俠」德韋恩韋德（Dwyane Wade），以及以防守與團隊精神聞名的總冠軍MVP安德烈伊古達拉（Andre Iguodala），最後還有聯盟的帥哥擔當，全明星射手凱文洛夫（Kevin Love）。史蒂芬柯瑞的超強人脈把粉絲心中的GOAT都找來了，最瘋狂熱血的咆哮球大賽即將開打！

全新原創動畫電影《山羊巔峰》主角威爾是1隻年輕小山羊，山羊雖小夢想俱全，他意外獲得1次千載難逢的機會，能加入「職吼聯盟」挑戰最高榮譽，這是1項節奏超快、各種動物混合的咆哮球比賽，由全世界最迅捷、最兇猛的動物稱霸。雖然威爾的新隊友對於這隻小山羊的加入興趣缺缺，但他決心顛覆這項運動，用行動證明：「小個子也能打出大場面！」

NBA巨星史蒂芬柯瑞親自監製打造的熱血動畫電影《山羊巔峰》即將於農曆春節前上映。（索尼影業提供）

毛加恩配音長頸鹿「蘭尼」。（索尼影業提供）

呂政儒配音大猩猩「達斯卡斯」。（索尼影業提供）

李愷諺配音山豬騎士「阿莫」。（索尼影業提供）

李愷諺配音暗影隊「李大獅」。（索尼影業提供）