毛加恩、羅雯女兒腸病毒併發腦炎！全身癱軟臉發紫 雙曝心痛求醫歷程

毛加恩與羅雯的兒女近日感染腸病毒，女兒併發腦炎住院，令夫妻倆相當心疼。翻攝自maomao31、tiffanywenlo IG



前球星毛加恩與造型師Tiffany（羅雯）結婚6年，求子路上歷經波折，如今1子1女甜蜜幸福。近日，兩人的大兒子Noah因腸病毒住院，小女兒Kyla也因腸病毒併發腦炎住院，兩人回顧女兒病發時眼睛突然上吊、臉色發紫且癱軟仍心有餘悸，Tiffany不捨地說：「這幾天看孩子受罪真的是撕心的那種痛」，呼籲家長記得帶孩子打疫苗。

毛加恩昨（14日）在IG發長文分享兩個孩子生病歷程，先是大兒子Noah先出現腸病毒症狀，幸好康復地很快，接著才1歲的小女兒Kyla發燒，候診期間，他們帶孩子在咖啡廳吃飯，Kyla突然癱軟跌倒，眼睛上翻、臉色發紫，夫妻倆嚇得以為孩子噎到，實行哈姆立克急救法卻沒用，「我試圖用手指取出她嘴裡的食物，卻被她緊咬住，甚至咬破了我的手指，」讓兩人相當崩潰，抱著孩子跑出去找醫護人員幫忙。

廣告 廣告

毛加恩心有餘悸道，他後來才意識到女兒不是噎住，而是癲癇發作，坐在救護車上的心情非常煎熬，想到以前失去孩子的傷痛，他不禁往最壞的方向想，「在那一刻，時間彷彿靜止，其他一切都不再重要。」

Tiffany則在IG限動發布女兒住院打點滴，以及藍天白雲的照片，她說明女兒重於出院了，謝謝眾人關心和禱告，她不捨地說：「妺妺腸病毐重症腦炎，現在慢慢康復中，希望她回到家熟悉的環境，能吃點東西、喝點東西。」

Tiffany也向家長們呼籲，「大家別輕忽腸病毒。有小小孩的，能打疫苗都先去打。雖然腸病毒有好多種，但至少可以預防其中一種的重症。這幾天看孩子受罪，真的是撕心的那種痛。」

更多太報報導

8億女星「已完成遺囑」 佘詩曼不婚不生：財富用在該用的人身上

蹭《賽德克．巴萊》大翻車！中國仇日手法翻新 票房慘不忍睹

柯南回來了！動畫電影M29預告曝光 「上映日」也公開