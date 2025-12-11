毛加恩1歲女兒罹腸病毒重症腦炎住院！ 妻曝「撕心之痛」籲快打疫苗

毛加恩的1歲女兒因腸病毒併發重症腦炎住院，所幸已出院。（翻攝maomao31 IG、tiffanywenlo IG）

毛加恩2019年與造型師Tiffany（羅雯）結婚，育有1子1女。Tiffany今（11日）在IG限動發文，透露1歲女兒因腸病毒併發重症腦炎住院，所幸目前已出院。她心痛說：「這幾天看孩子受罪真的是撕心的那種痛」，呼籲家長帶孩子打疫苗。

別輕忽腸病毒！ 家長該如何及早預防重症？

Tiffany今在IG限動貼出藍天白雲照片，寫下多段祈禱文，感恩說：「我們終於出院了，謝謝大家的代禱，妺妺腸病毐重症腦炎，現在慢慢康復中，希望她回到家熟悉的環境，能吃點東西、喝點東西。

Tiffany發現動，透露女兒因腸病毒併發重症腦炎住院。（翻攝IG）

毛加恩與妻子育有一雙子女。（翻攝IG）

她在另一則限動中貼出女兒住院時打點滴的小手照片，說道：「我只想說大家別輕忽腸病毒，有小小孩的能打疫苗都先去打，雖然腸病毒有好多種，但至少預防其中一種的重症。這幾天看孩子受罪真的是撕心的那種痛。」

而毛加恩也在限動中發文：「謝謝所有關心以及為女兒禱告的朋友們。也謝謝張醫師的照顧。感謝主。」

