毛動力嘟嘟車違規販售延燒新北 陳乃瑜李坤城籲政府打擊不肖業者

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

針對「毛動力嘟嘟車」的詐欺案件持續延燒，並有新北市受害民眾，新北市議員陳乃瑜聯合立法委員李坤城、桃園市議員黃瓊慧於昨（11）日在立法院召開記者會，為全台超過50名受害者發聲。陳乃瑜指出，不肖業者以「可以上路」等不實話術，誘騙飼主高價購買未經檢驗登記的車輛。受害者在不知情下上路遭警方開罰甚至沒收，因此陳乃瑜要求中央與地方主管機關應積極介入調查，並協助受害民眾救濟。

陳乃瑜強調，許多受害飼主花費新台幣56000元不等購買車輛，業者卻未提供任何合法證明。車輛因不具合法路權，導致飼主遭警方依《道路交通管理處罰條例》開罰，已構成詐欺疑慮。消費者目前已提出告訴並考慮集體訴訟。

李坤城補充指出，該寵物車屬「微型電動二輪車」，依據《道路交通管理處罰條罰例》第69條規定，未經檢驗合格是不能上路的。他要求交通部應於2週內召集地方政府、車輛中心、標準檢驗局、消保處與警政單位等召開協調會，訂出規範指引，並強調業者販售違規產品須負法律責任。

針對民代訴求，交通部政務次長陳彥伯回應，此類「寵物電動車」實屬微型電動二輪車，依法須審驗掛牌才能上路，未掛牌即屬違規，可依法處罰並沒入。交通部已確認業者販售產品經檢驗為不合格，將要求業者限期改善。

運輸監理司司長胡廸琦已要求業者下架不實廣告。車輛安全審驗中心副處長辜宏恩亦證實，此車輛因部分零件為中國大陸進口，若申請審驗「絕對不會通過」。

陳彥伯承諾，交通部將於2 週內邀集相關部會研議整體管理與改善措施，並將請觀光署介入處理日月潭風景區租賃亂象。

行政院消保處副處長陳星宏指出，將針對不實廣告移送公平會依《公平交易法》第 21 條處置下架，地方政府已啟動行政調查並可要求業者停止販售。

陳乃瑜最後重申3項訴求，中央交通部應釐清微型電動二輪車規範並查處違法業者；地方政府應加強執法與宣導，要求業者撤除不實廣告；並要求相關單位彙整案件、提供申訴協助，不能讓善意的飼主自己承擔後果。她呼籲，政府必須積極作為，保障民眾與寵物權益，嚴懲不肖業者。

照片來源：新北市議員陳乃瑜服務處提供

