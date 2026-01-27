毛動力將啟動毛孩安全移動行動站計畫 推動寵物友善移動產業落地

▲人寵共遊願景插畫

【記者 劉嘉菲／台北 報導】現代社會中「毛孩」（寵物）普遍被視為家庭成員，傳統以人為核心設計的移動方式，已難以完整回應現代家庭的實際需求。如何讓毛孩能夠安全、安心地參與日常移動，正逐步成為城市生活中浮現的新課題。

寵物友善移動品牌毛動力 MaoPower 近日宣布啟動「D-MAX 行動夥伴計畫」，以行動參與與制度建構並行的方式，探索人寵共遊移動模式的實際落地行動方式。

▲毛孩電動車組裝與測試作業

毛動力 MaoPower 創辦人暨執行長許嘉紘：D-MAX 行動夥伴計畫並非單一產品營銷方案，而是一項以生活場景驗證與市場參與為導向的行動計畫，透過集結早期行動夥伴，品牌得以在產品審驗、制度準備與服務節點布局的過程中，逐步建立可被參考與營銷複製的運作模式，為寵物友善移動產業奠定基礎。

廣告 廣告

本次計畫將集結 300 位行動夥伴，作為參與並見證 D-MAX 發展歷程的群體；行動夥伴參與性質加入計畫，參與費用可於未來轉為正式購車時全額折抵，讓理念支持與實際使用需求形成清楚連結。

毛動力同步規劃「毛孩安全移動行動站」，攜手具備維修與服務能量的在地機車行，作為未來體驗試乘、使用情境說明與基本諮詢支援的生活據點。該合作模式以低建置門檻、區域遴選制與明確服務角色為核心，協助在地機車行切入寵物友善移動這一新興市場，並依人口密集度與實際生活圈進行據點布局，避免同區過度競爭，為傳統車行創造新的服務發展方向。

許嘉紘：D-MAX 為全台首款以飼主與寵物需求為核心進行設計，並同步投入審驗流程的微型電動二輪車。該項目產品從人寵共乘、安全移動與日常使用情境出發，期望在符合法規與安全標準的前提下，為城市移動提供新的選項。現階段相關程序正依主管機關規範進行中，預計於2026年第二季完成階段性進度。

透過 D-MAX 行動夥伴計畫，毛動力品牌期望結合行動夥伴的理念參與，以及在地合作夥伴的服務能量，逐步形成人寵共遊的移動生活圈，為寵物友善移動產業提供可持續發展的實務標竿。(記者劉嘉菲翻攝)