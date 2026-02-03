毛嘉慶傳騷擾女黨工 民眾黨中評會認有調查必要：暫停該選區初選民調

即時中心／梁博超報導

有意代表民眾黨參選桃園市中壢區議員的名嘴毛嘉慶，近日被爆出在入黨前涉嫌性騷擾民眾黨女黨工，遭黨員向中評會檢舉。民眾黨中評會今（3）日表示此事茲事體大，後續有深入調查之必要，決議請選舉決策委員會暫停該選區初選民調；中評會將依民眾黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

民眾黨今上午發布聲明指出，針對第三方檢舉本黨之性平爭議乙案，中評會主委李偉華表示，中評會已於昨（2）日晚上召開會議，針對該案進一步討論；鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華強調，為了維護民眾黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。

另外，李偉華進一步補充，民眾黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度。為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使本黨蒙塵。

李偉華最後強調，中評會將依民眾黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

