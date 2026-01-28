毛嘉慶剛入民眾黨就爆「性騷女黨工」 黃國昌：一切秉公處理

台北市 / 武廷融 綜合報導

剛入民眾黨不久、有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶今(28)日遭爆涉嫌對黨內女黨工性騷擾，被檢舉到中評會，目前已收案處理。對此，民眾黨主席黃國昌今日受訪時先是質疑「是誰指控？」隨後接著表示，不管性平或霸凌事件，黨中央一切秉公處理。

《ETtoday新聞雲》今日報導指出，出身國民黨的毛嘉慶是前黨主席洪秀柱大力提拔的子弟兵之一，去年12月為了參選議員，宣布加入民眾黨爭取提名權。不過卻傳出，毛嘉慶在加入民眾黨前，對黨內女黨工疑似言語性騷擾，已有黨員向黨內檢舉，移送中評會評議。

而黃國昌今日被問及此事時，先是反問報導是來自那家媒體？又問是誰出來指控？現場媒體表示受害者並未具名，黃國昌則說「對中央黨部的立場來講，不管性平、霸凌等各式各樣職場上勞工權益的保障，我們一向都是以最嚴肅的態度來面對、處理。一切秉公處理。不管對方的身分是什麼。」

