毛嘉慶剛入民眾黨遭爆涉嫌性騷女黨工 黃國昌：一切秉公處理

才剛加入民眾黨不久，欲參選桃園市中壢區議員的媒體人毛嘉慶近日遭爆涉性騷擾黨內某位女神級黨工（資料照片／鏡週刊提供）

才剛加入民眾黨不久，欲參選桃園市中壢區議員的媒體人毛嘉慶近日遭爆涉嫌性騷黨內某位女神級黨工，甚至曾脫口詢問對方，「要不要開房間？」引起輿論關注。對此，民眾黨主席黃國昌今天（28日）回應，一切秉公處理，不管對方身份是什麼。民眾黨發言人張彤進一步說明，日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

據《ETtoday新聞雲》報導，才剛加入民眾黨不久的毛嘉慶，出身國民黨、是國民黨前黨主席洪秀柱大力提拔的子弟兵之一，去年12月為參選議員，宣布加入民眾黨爭取提名。不過，傳出毛在入黨前，疑對黨內女黨工性騷擾，甚至脫口詢問對方「要不要一起開房間」，讓被害人感到十分錯愕，已有黨員向黨內檢舉，目前移送中評會評議。

對此，黃國昌今天受訪時表示，任何不管有關性平、霸凌、各式各樣職場上勞工權益的保障，黨中央一向都是以最嚴肅的態度來面對、處理。

黃國昌強調，一切秉公處理，不管對方的身分是什麼，但針對媒體說有人指控，他聽了有點驚訝，所以自己才問說，到底是誰出來指控？

此外，民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與本黨業務亦無關聯，但日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

中評會主席李偉華表示任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依本黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。

民眾黨強調，他們對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。



