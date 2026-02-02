毛嘉慶反擊黑函攻擊 批檢舉者「泥漿打架」惡質選風

資深媒體人毛嘉慶日前接受《品觀點》節目專訪時,針對近日遭黑函檢舉一事進行回應。毛嘉慶表示,上週他帶女兒到成都看貓熊期間,突然有人拿黑函到民眾黨中央黨部檢舉他對女性黨工不當言論,但當事人已否認此事,整起事件至今連人事時地物都未出現。

毛嘉慶指出,這起檢舉案發生在民眾黨中壢區市議員初選前一週,時機點相當敏感。他強調,檢舉者右手寫黑函、左手交給記者,刻意在他不在台灣時爆料,讓他無法即時處理,「政治玩得這麼沒有人性,只為了自己的利益」。他已委請律師對相關記者提告,堅持要透過司法捍衛名譽。

談及初選選情,毛嘉慶透露,在市場發春聯時獲得許多支持者主動加油打氣,民調顯示他有明顯領先,但不排除有人試圖以黑函改變選情。他批評這種選舉手段「惡質且卑劣」,呼籲各界「留點口德」,不要傷害無辜的女性黨工。

毛嘉慶也談到民眾黨立委李貞秀因陸配身份遭霸凌一事,他認為這是「國家暴力的霸凌」,強調陸配及其子女在台灣生活數十年,早已是台灣社會的一份子,執政黨卻將其階級化、污名化。他重申,藍白合作下架民進黨的戰略目標不會改變,這是超過60%民意的共識。 想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《新聞海景第一排》！

