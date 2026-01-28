毛嘉慶否認性騷民眾黨女黨工 已提告記者、綠媒、側翼四叉貓妨害名譽

有媒體報導，爭取代表民眾黨參選年底桃園市議員、媒體人毛嘉慶被爆曾熱烈追求該黨女黨工，疑有性騷擾，甚至傳有人具名向黨中評會提出檢舉。毛嘉慶認為並非事實，並指選舉應該良性競爭，而非不擇手段，已對撰稿記者提出妨害名譽罪嫌刑事告訴，其他引用該報導的綠媒或賴清德的側翼四叉貓，一併告下去。

毛嘉慶與民眾黨前社發部主任張清俊、中央委員林昭印，3人都想爭取黨內提名，參選桃園市第七選區（中壢區）市議員。據《ETtoday東森新媒體》報導，毛嘉慶對黨內某位女神級黨工熱烈追求，甚至越過紅線、幾度言語騷擾，因此有黨員舉報到中評會，目前已收案處理。據《中國時報》報導指出，是張清俊具名向中評會檢舉。中評會主委李偉華表示，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依黨內紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種影涉及攻擊等應適可而止。

毛嘉慶在臉書發文表示，這次投入桃園市中壢選區議員初選，很有可能是民眾黨第一個「全民調初選」的選區，根據現有民調資料，自己有一定程度領先，選舉應該良性競爭，而非不擇手段，然而時卻爆出「毛嘉慶性騷」相關新聞，即使當今處在網路時代，也真的刷新新聞倫理下限。

毛嘉慶指出，究竟是誰放消息不難猜，未來也一定會水落石出，就算媒體見獵心喜、介入民眾黨初選，想要趁機削弱民眾黨士氣，總是要做到最基本的查證，「就算是演戲，也要來問問我這個當事人的說法，這才是一篇最起碼的報導。」

毛嘉慶說，身為過去的媒體人跟現在的政治人物，他清楚政治人物應該接受媒體檢驗，然而針對何謂適格的新聞從業人員，自己想要好好教導這位撰稿記者，因此已經委任律師提出「妨害名譽」刑事告訴，「請陳大記者在檢察官面前，好好交代查證義務。」

毛嘉慶還說，該篇新聞的消息來源，未來終將被證明無中生有、一派胡言，同樣也會面臨刑事責任，他也要代替民眾黨前任主席柯文哲、主席黃國昌教教這位同志，從政有企圖心不是壞事，但應該是腳踏實地的動力，「而非平時不耕耘，遇到初選才想靠一些爛招走捷徑。」

毛嘉慶表示，「至於綠媒或賴清德的側翼四叉貓，既然你們引用這篇報導，成為妨害名譽的共同正犯，給我這個機會，我當然是一併告下去，也為阿伯出口氣。」

毛嘉慶認為，這篇新聞，某種程度也代表「選舉來了！」，這是領先者必然會遇到的壓力，只是自己原本以為，會是來自黨外的對手，而非黨內的同志。但自己知道，四年的努力，不會受一篇莫須有的報導干擾；就好像四年的不努力，也不會因為一篇報導而怎麼樣，台灣的民主沒有這麼廉價。

