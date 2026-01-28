毛嘉慶否認性騷 民眾黨：有收到檢舉、依規了解

照片來源：毛嘉慶臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台灣民眾黨毛嘉慶有意參選桃園市中壢選區議員，卻被媒體爆料疑涉追求黨內女神級黨工，話語讓被害人感到不舒服，引發性平爭議。此外，毛嘉慶則否認指控，並表示選舉應該良性競爭，而非不擇手段，已對撰稿記者提出妨害名譽罪嫌刑事告訴。

媒體報導，毛嘉慶近期被爆出對「女神級黨工」熱烈追求，甚至一度脫口詢問對方「要不要開房間」，引發黨內熱議。此事傳開後，有黨員舉報民眾黨中評會，由於該選區呈現3搶1局勢，如今爆出疑似性平事件，極可能影響黨內佈局。

廣告 廣告

針對媒體詢問民眾黨擬參選人涉及性平事件，民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖該案提及的時間點當事人均非黨員，與民眾黨業務亦無關聯，但日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

民眾黨中評會主委李偉華則表示，關於任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依民眾黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，請各種影射及攻擊等應適可而止。

民眾黨強調，對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願的言行，也絕不寬貸，一定依據黨章及相關法規辦理。

照片來源：毛嘉慶臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

春節外離島疏運C-130待命 國防部：國軍醫院急診及住院照常服務

TPASS、先導公車串聯竹市低碳通勤網 高虹安上任3年交通升級有感

【文章轉載請註明出處】