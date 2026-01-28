毛嘉慶喊一併告 四叉貓怒：跑來惹我是要我每天挑一件黑歷史幫忙放送？

記者李鴻典／台北報導

剛加入民眾黨不久、參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶今（28）日遭爆涉嫌對黨內黨工性騷，有黨員舉報到中評會，目前已收案處理。毛嘉慶回應，已委任律師，向報導的記者提出「妨害名譽」刑事告訴，綠媒或賴清德的側翼四叉貓，既然引用這篇報導，他也一併告下去。四叉貓回應，「跑來惹我是想要我每天挑一件黑歷史幫忙用大聲公放送嗎？」

毛嘉慶回應，已委任律師，向報導的記者提出「妨害名譽」刑事告訴。（圖／翻攝自毛嘉慶臉書）

毛嘉慶遭爆性騷報導出現後，四叉貓發文寫下：2017年，安定力量罷免黃國昌，毛嘉慶是罷團成員之一；2019年，安定力量組反同政黨要跟黃國昌直球對決，毛嘉慶是不分區立委；2022年，安定力量政黨解散；2025年，毛嘉慶（以及多位前安定力量成員）加入民眾黨，跟黃國昌好來好去；2026年，已婚的毛嘉慶在民眾黨約女黨工開房間。

毛嘉慶稍早回應，這名的消息來源，未來將被證明無中生有、一派胡言，同樣會面臨刑事責任，他也要代替阿伯跟主席，教教這位同志，從政有企圖心不是壞事，但企圖心應該是你腳踏實地的動力，而非平時不耕耘，遇到初選才想靠一些爛招走捷徑。毛嘉慶還表示，綠媒或賴清德的側翼四叉貓，既然你們引用這篇報導，成為妨害名譽的共同正犯，給他這個機會，當然是一併告下去，也為阿伯出口氣。

四叉貓回應，「性騷仔 + 家暴仔 的毛嘉慶嗆說要告我，因為我早上轉貼了毛嘉慶性騷民眾黨女黨工的新聞，（這樣也能告？？？）」

四叉貓表示，「我說阿......黑歷史那麼多的傢伙，想參加民眾黨中壢市議員初選就乖乖低調，跑來惹我是想要我每天挑一件黑歷史幫忙用大聲公放送嗎？我都還沒說毛嘉慶以前冒名罷團募款和騙個資這件事了，等我錄完通告回來再開直播講給大家聽！」

四叉貓怒嗆毛嘉慶：跑來惹我是要我每天挑一件黑歷史幫忙放送？（圖／翻攝自四叉貓臉書）

民眾黨表示，對於違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行也絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。

