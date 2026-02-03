毛嘉慶性騷擾案延燒 民眾黨中評會決議：暫停中壢區初選民調

媒體人毛嘉慶投入民眾黨桃園市中壢區議員初選，遭爆涉性騷擾民眾黨女黨工。 圖：翻攝毛嘉慶臉書

[Newtalk新聞]

媒體人毛嘉慶加入民眾黨，並爭取參選桃園市中壢選區議員提名，但近日遭同選區對手、前社發部主任張清俊具名檢舉，指控毛涉性騷擾黨內女性、民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤。民眾黨中央評議委員會主委李偉華今（3）日表示，收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，有深入調查之必要，並宣布中評會決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民調。

民眾黨中評會今發布聲明指出，針對第三方檢舉本黨之性平爭議乙案，李偉華說，中評會已於昨晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

廣告 廣告

李偉華強調，為了維護民眾黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。

李偉華提到，民眾黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度。為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使本黨蒙塵。

李偉華說，中評會將依民眾黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

修《衛廣法》惹議 羅智強：告訴執政者新聞自由不可侵犯

柯文哲遭「學妹」陳情！他使眼色後秒閃？黃國昌稱「讓空間」嗆綠媒編故事